Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Vremea se schimbă radical. Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, vor fi ninsori la munte și vânt puternic

Vremea intră într-un proces accentuat de răcire, cu temperaturi care vor coborî chiar sub valorile obișnuite pentru finalul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Schimbarea majoră vine curând. FOTO: arhivă
Schimbarea majoră vine curând. FOTO: arhivă

O vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special astăzi și mâine, când la scara întregii țări, temperaturile, mai ales în partea de sud, sud-vest și vest vor atinge 19-20 de grade. în afara zonelor în care fenomenul de ceață și norii de tip stratiform determină precipitații la nivel izolat sub formă de burniță”, a explicat directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Schimbarea majoră vine curând. „De mâine vremea va intra într-un proces de răcire, la început în jumătatea nordică a țării, după care și în restul teritoriului, astfel încât mai ales în jumătatea de nord să consemnăm valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade Celsius, în timp ce în sudul țării vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, a precizat Elena Mateescu.

La munte sunt așteptate ninsori, iar în centrul și nordul țării nu sunt excluse precipitații mixte. Cantitățile de apă ar putea atinge 10-20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va fi și el un factor important în următoarele zile. Pe creste, rafalele vor atinge 80-100 km/h, iar în zonele joase, 60-80 km/h.

Până la finalul lunii, meteorologii anunță variații de temperatură de la o zi la alta, cu perioade apropiate de normalul climatologic, dar și cu diferențe determinate de inversiunea termică. „Am avut variații semnificative mai cald în zonele deluroase, comparativ cu zonele cu ceață”, a mai explicat Mateescu.

Duminică dimineață, jumătate din județele țării s-au confruntat cu fenomen de ceață densă, ce a redus semnificativ vizibilitatea în trafic, pe alocuri chiar sub 100 de metri.

