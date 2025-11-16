Vremea se schimbă radical. Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, vor fi ninsori la munte și vânt puternic

Vremea intră într-un proces accentuat de răcire, cu temperaturi care vor coborî chiar sub valorile obișnuite pentru finalul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„O vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special astăzi și mâine, când la scara întregii țări, temperaturile, mai ales în partea de sud, sud-vest și vest vor atinge 19-20 de grade. în afara zonelor în care fenomenul de ceață și norii de tip stratiform determină precipitații la nivel izolat sub formă de burniță”, a explicat directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Schimbarea majoră vine curând. „De mâine vremea va intra într-un proces de răcire, la început în jumătatea nordică a țării, după care și în restul teritoriului, astfel încât mai ales în jumătatea de nord să consemnăm valori sub normalul termic al datei din calendar, cel mult 6-8 grade Celsius, în timp ce în sudul țării vor mai fi posibile valori de 10-12 grade”, a precizat Elena Mateescu.

La munte sunt așteptate ninsori, iar în centrul și nordul țării nu sunt excluse precipitații mixte. Cantitățile de apă ar putea atinge 10-20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va fi și el un factor important în următoarele zile. Pe creste, rafalele vor atinge 80-100 km/h, iar în zonele joase, 60-80 km/h.

Până la finalul lunii, meteorologii anunță variații de temperatură de la o zi la alta, cu perioade apropiate de normalul climatologic, dar și cu diferențe determinate de inversiunea termică. „Am avut variații semnificative mai cald în zonele deluroase, comparativ cu zonele cu ceață”, a mai explicat Mateescu.

Duminică dimineață, jumătate din județele țării s-au confruntat cu fenomen de ceață densă, ce a redus semnificativ vizibilitatea în trafic, pe alocuri chiar sub 100 de metri.