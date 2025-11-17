Vremea se schimbă brusc. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic. Unde sunt anunțate ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea se va răci semnificativ în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, inclusiv ninsori la munte. Meteorologii au emis luni un cod galben de vânt, valabil până marți dimineață, iar în zonele montane rafalele vor ajunge până la 120 km/h.

„În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană, unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Local și temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40...60 km/h.

Marți, 18 noiembrie, vremea se va răci accentuat în vest, nord, centru și nord-est, iar miercuri, 19 noiembrie, și în restul țării.

Cod galben de vânt

Codul galben de vânt emis de ANM este valabil de luni, ora 12:00, până marți, 18 noiembrie, ora 06:00 și vizează zonele Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

„Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, se arată în comunicatul ANM.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, luni și marți temperaturile maxime vor fi de 14-15 grade, iar cele minime de 7-8 grade. De marți încolo, „cerul va avea înnorări și temporar va ploua, moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35...45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade”.

Joi și vineri vremea se va răci accentuat: „Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de 5...6 grade”.

În intervalul 17 noiembrie, ora 12:00 - 20 noiembrie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică care vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece.