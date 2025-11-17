search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Vremea se schimbă brusc. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic. Unde sunt anunțate ninsori

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea se va răci semnificativ în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, inclusiv ninsori la munte. Meteorologii au emis luni un cod galben de vânt, valabil până marți dimineață, iar în zonele montane rafalele vor ajunge până la 120 km/h.

Meteorologii anunţă vreme rece şi precipitaţii însemnate cantitativ FOTO: Arhivă
Meteorologii anunţă vreme rece şi precipitaţii însemnate cantitativ FOTO: Arhivă

În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană, unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Local și temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40...60 km/h.

Marți, 18 noiembrie, vremea se va răci accentuat în vest, nord, centru și nord-est, iar miercuri, 19 noiembrie, și în restul țării.

Cod galben de vânt

Codul galben de vânt emis de ANM este valabil de luni, ora 12:00, până marți, 18 noiembrie, ora 06:00 și vizează zonele Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

Zonele vizate de cod galben de vânt FOTO: ANM
Zonele vizate de cod galben de vânt FOTO: ANM

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, se arată în comunicatul ANM.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, luni și marți temperaturile maxime vor fi de 14-15 grade, iar cele minime de 7-8 grade. De marți încolo, cerul va avea înnorări și temporar va ploua, moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35...45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade”.

Joi și vineri vremea se va răci accentuat: „Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de 5...6 grade”.

În intervalul 17 noiembrie, ora 12:00 - 20 noiembrie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică care vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
digi24.ro
image
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
mediafax.ro
image
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
playtech.ro
image
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost găsită fără viață în propria locuință, în Maramureș. Principalii suspecți sunt chiar fiul și soțul victimei
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
fără imagine
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor