Drumarii intervin cu lame și material antiderapant pe drumurile montane afectate de ninsoare și ghețuș

Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.

”Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, anunţă, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

În zona montană se înregistrează ninsori şi temperaturi scăzute.

”Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, recomandă drumarii.

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi au anunţat vreme rece şi precipitaţii mixte. Potrivit acestora, la munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăşi 15 cm.

Potrivit ANM, vremea a intrat marți într-un proces de răcire care va continua şi pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 11 grade.