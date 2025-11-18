ANM a actualizat prognoza până la jumătatea lunii decembrie. Cum începe iarna 2025-2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți, 18 noiembrie, estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele patru săptămâni. Iarna începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

„Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024”, precizează ANM

Săptămâna 17- 24 noiembrie 2025

În această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

„Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului”, arată ANM

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

În cea de-a doua săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

„Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice”, se mai arată în estimare.

Săptămâna 1 - 8 decembrie 2025

În cea de-a treia săptămână, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, arată ANM.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 8– 15 decembrie 2025

În cea de-a doua săptămână de iarnă, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

„Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, estimează ANM: