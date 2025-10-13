Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Vor fi rafale de până la 55 de km/h

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Vor fi rafale de până la 55 de km/h0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 13 octombrie, un cod galben de vânt valabil pentru mai multe județe din țară.
Potrivit meteorologilor, codul galben este valabil luni, între orele 15:00-18:00.
Zonele vizate
În județul Brăila, sunt vizate localitățile: Ulmu, Cireșu, Ciocile, Roșiori, Surdila-Greci;
În județul Ialomiţa, sunt vizate localitățile: Amara, Gârbovi, Grivița, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Sălcioara, Cocora, Grindu, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești;
În județul Buzău, sunt vizate localitățile: Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliștea, Costești, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Cilibia, Largu, Florica;
În județul Călăraşi, sunt vizate localitățile: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Dragoș Vodă, Lehliu, Nicolae Bălcescu;
În această perioadă, vântul va bate cu viteze de 50-55 km/h.