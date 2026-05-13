search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea s-a răcit brusc. Vântul mătură sudul României

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Meteorologii au transmis că miercuri, 13 mai, temperaturile sunt în continuare în scădere, astfel că vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. De asemenea, la munte va ninge.

Prognoza meteo miercuri, 13 mai/FOTO: Shutterstock
Prognoza meteo miercuri, 13 mai/FOTO: Shutterstock

La această oră sunt în vigoare două coduri galbene de vânt puternic. Primul, valabil între orele 6:50 - 10:00, vizează zona depresionară a județelor Covasna și Brașov și zona joasă a Brașovului.

În acest interval, vântul va bate cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Celălalt cod galben, valabil între orele 10:00-22:00, vizează Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

image

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că temperaturile vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Miercuri, cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat, la începutul zilei, vor mai fi posibile ploi slabe.

În restul țării vor fi înnorări și temporar va ploua, în special în cursul zilei, local în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea, iar izolat se mai pot înregistra cantități de apă de 10 - 15 l/mp.

La munte, pe creste, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile din sudul țării (cu rafale în general de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h), dar local, cu viteze de 40...45 km/h, și în cele centrale și estice, apoi noaptea va slăbi treptat în intensitate.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între 2 și 10 grade.

În București, temperaturile  vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Criminalul Gheorghe Dincă, în război total cu conducerea închisorii de maximă siguranță. Ce pretenții a ridicat Monstrul de la Caracal
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Insolvența „eternă” a companiilor de stat.  Cine sunt administratorii speciali care au grijă de Compania Națională a Uraniului, Romaero și Societatea de Administrare Active Feroviare
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Metallica concertează în această seară la București pe Arena Națională. Cine cântă în deschidere
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Gafă uriașă înainte de finala Cupei României. Cum a ratat Universitatea Craiova participarea într-una dintre cele mai tari competiții europene, eroarea din 1983 de care puțini știu
fanatik.ro
image
Este Nicușor Dan, de fapt, eurosceptic? Cum poate jongla președintele și cu Washington și cu Bruxelles. ”Nu a fost un liberal și nu va fi un liberal”
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
Investiție de 12 milioane de lei inutilă la Timișoara? Spital de copii aproape gol, cu patru etaje nefuncționale. „Au fost mai multe promisiuni neonorate”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul spectaculos din Moldova care ar putea intra în UNESCO. Zona atrage tot mai mulți turiști străini
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul