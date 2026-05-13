Vremea s-a răcit brusc. Vântul mătură sudul României

Meteorologii au transmis că miercuri, 13 mai, temperaturile sunt în continuare în scădere, astfel că vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. De asemenea, la munte va ninge.

La această oră sunt în vigoare două coduri galbene de vânt puternic. Primul, valabil între orele 6:50 - 10:00, vizează zona depresionară a județelor Covasna și Brașov și zona joasă a Brașovului.

În acest interval, vântul va bate cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Celălalt cod galben, valabil între orele 10:00-22:00, vizează Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că temperaturile vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Miercuri, cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat, la începutul zilei, vor mai fi posibile ploi slabe.

În restul țării vor fi înnorări și temporar va ploua, în special în cursul zilei, local în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea, iar izolat se mai pot înregistra cantități de apă de 10 - 15 l/mp.

La munte, pe creste, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile din sudul țării (cu rafale în general de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h), dar local, cu viteze de 40...45 km/h, și în cele centrale și estice, apoi noaptea va slăbi treptat în intensitate.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între 2 și 10 grade.

În București, temperaturile vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua.