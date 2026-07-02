Alertă meteo de ultimă oră. Cod roșu de ploi torențiale şi vijelii pentru zeci de localități din trei judeţe

Zeci de localităţi se află, din nou, joi seară, sub avertizare nowcasting Cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și cantități importante de apă într-un interval scurt de timp.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în cursul serii de joi, 2 iulie, trei avertizări nowcasting Cod roșu de vreme severă, valabile în mai multe localități din județele Suceava, Maramureș și Constanța. Specialiștii avertizează că, în următoarea oră, sunt așteptate averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice, iar în unele zone se pot acumula peste 30 de litri de apă pe metrul pătrat.

În județul Suceava, avertizarea vizează localitățile Câmpulung Moldovenesc, Moldovița, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Brodina, Putna, Frumosu, Mănăstirea Humorului, Pojorâta, Iacobeni, Sucevița, Sadova, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița, Cârlibaba și Breaza.

Meteorologii estimează că în aceste zone vor cădea cantități de apă de peste 25-30 l/mp, în condițiile în care, în ultimele ore, s-au înregistrat deja precipitații cuprinse între 40 și 50 l/mp, ceea ce crește riscul producerii de scurgeri importante de pe versanți și acumulări rapide de apă.

O avertizare similară este în vigoare până la ora 20:40 în județul Maramureș, unde sunt vizate localitățile Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea, Săcel, Bogdan Vodă, Dragomirești și Leordina. Și aici sunt prognozate averse torențiale care pot depăși 25 l/mp, însoțite de descărcări electrice, după ce în ultimele ore s-au acumulat deja între 40 și 50 l/mp.

Sub Cod roșu se află și mai multe localități din județul Constanța, respectiv 23 August, Limanu, Pecineaga, Costinești, Mangalia, Năvodari și Corbu. Până la expirarea avertizării sunt așteptate ploi torențiale ce pot depăși 25-30 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. Și în această zonă, meteorologii precizează că în ultimele ore s-au acumulat deja cantități importante de apă, cuprinse între 40 și 50 l/mp.