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Vreme neobișnuit de caldă în următoarele săptămâni. România se pregătește pentru o perioadă de secetă

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Temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni în toată țara, iar deficitul de precipitații va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Termometrele vor indica multe grade Celsius
Meteorologii anunță temperaturi ridicate FOTO: Facebook

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai pronunţat în nord, centru şi la munte.

Pentru săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează valori termice peste cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

În  săptămâna 13-20 iulie, mediile temperaturilor vor continua să depăşească valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În schimb, cantităţile de precipitaţii sunt estimate să fie apropiate de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.

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