search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Meteorologii avertizează: furtuni și vijelii cu rafale de până la 70 km/h în mai multe județe

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 4 iulie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe județe din sudul țării, inclusiv pentru municipiul București. Avertizarea este valabilă până la ora 20:00.

Furtună și vijelii în mai multe zone ale țării FOTO: arhivă, adevărul
Furtună și vijelii în mai multe zone ale țării FOTO: arhivă, adevărul

Potrivit meteorologilor, în județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, în vestul județelor Ialomița și Călărași, în Ilfov și în Capitală vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Fenomenelor de instabilitate atmosferică li se vor asocia frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și doi centimetri. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

De asemenea, ANM a emis și un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil până la ora 23:00, pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h. Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestărilor severe și să ia măsuri de protecție în cazul producerii vijeliilor sau căderilor de grindină.

Prognoza meteo 4 iulie

La nivelul întregii țări, valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de normele specifice perioadei. În Muntenia, mai ales pe parcursul zilei, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 l/mp și izolat la peste 20-30 l/mp. De asemenea, vor exista condiții pentru căderi de grindină.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat, în special în zonele montane. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, cu viteze de 45-50 km/h, însă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, în nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia, în timp ce minimele vor varia între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

Vremea în Capitală

Și în București vremea se va răci ușor comparativ cu ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale, cantitățile de apă urmând să ajungă la 15-20 l/mp și izolat la peste 30 l/mp. Sunt prognozate descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă din Capitală va fi de aproximativ 26 de grade. Pentru intervalul 4 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 20:00, municipiul București se află sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
digi24.ro
image
Vremea de azi, 4 iulie. Ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile ating 34 de grade în vest
stirileprotv.ro
image
Un bătrân chinuit în azilele lui Viorel Pașca a murit chiar în timpul percheziției. Record macabru în cimitirul de pe câmp
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
fanatik.ro
image
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
libertatea.ro
image
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
digisport.ro
image
Surpriză la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Ce actor celebru le-a oficiat ceremonia
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
cancan.ro
image
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Topul amenzilor pe care le primesc românii vara. Ce nu ai voie să faci în trafic, puţini ţin cont de aceste reguli banale
playtech.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
"Înfricoșător, e chiar înfricoșător!" Aryna Sabalenka, prima reacție după duelul "bombardierelor" de la Wimbledon
digisport.ro
image
Invazie de alge pe litoralul românesc. Turiștii se plâng de miros și mizerie: „De asta toată lumea pleacă în afară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă meteo. Zeci de județe intră sub avertizare de Cod Galben de furtuni și ploi puternice
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile
click.ro
image
Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria, pleacă în vacanță. La ce destinație s-au gândit: „I-am promis”
click.ro
image
Alexia Eram, mesaj emoționant după o vizită la bunicii săi: „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza