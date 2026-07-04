Meteorologii avertizează: furtuni și vijelii cu rafale de până la 70 km/h în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 4 iulie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe județe din sudul țării, inclusiv pentru municipiul București. Avertizarea este valabilă până la ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, în județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, în vestul județelor Ialomița și Călărași, în Ilfov și în Capitală vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Fenomenelor de instabilitate atmosferică li se vor asocia frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și doi centimetri. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

De asemenea, ANM a emis și un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil până la ora 23:00, pentru sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h. Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestărilor severe și să ia măsuri de protecție în cazul producerii vijeliilor sau căderilor de grindină.

Prognoza meteo 4 iulie

La nivelul întregii țări, valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de normele specifice perioadei. În Muntenia, mai ales pe parcursul zilei, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 l/mp și izolat la peste 20-30 l/mp. De asemenea, vor exista condiții pentru căderi de grindină.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat, în special în zonele montane. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, cu viteze de 45-50 km/h, însă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, în nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia, în timp ce minimele vor varia între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

Vremea în Capitală

Și în București vremea se va răci ușor comparativ cu ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale, cantitățile de apă urmând să ajungă la 15-20 l/mp și izolat la peste 30 l/mp. Sunt prognozate descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă din Capitală va fi de aproximativ 26 de grade. Pentru intervalul 4 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 20:00, municipiul București se află sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.