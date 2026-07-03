Ce să faci dacă ești surprins de o furtună cu fulgere și trăsnete: regulile care îți pot salva viața

România se află sub avertizări de ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, iar specialiștii atrag atenția că un gest aparent banal, precum adăpostirea sub un copac, poate deveni fatal. Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat un set de reguli esențiale care pot face diferența dintre viață și moarte în timpul unei furtuni cu trăsnete.

Avertismentul vine după ce o profesoară care însoțea un grup de 14 copii pe un traseu montan din munții Bucegi a fost lovită de trăsnet. Femeia a suferit arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, leziunile afectând aproximativ 30% din suprafața corpului. Detalii AICI.

Potrivit medicului Tudor Ciuhodaru, România înregistrează cea mai mare rată a deceselor provocate de trăsnete din Europa, iar multe dintre aceste tragedii ar putea fi prevenite prin respectarea unor reguli simple de siguranță și prin educație pentru sănătate.

Cele cinci reguli de aur în timpul furtunilor cu descărcări electrice

Prima și cea mai importantă regulă este evitarea adăpostirii sub copaci sau în zone înalte. Specialiștii avertizează că este preferabil să vă udați în ploaie decât să vă expuneți riscului de a fi loviți de trăsnet.

De asemenea, persoanele surprinse de furtună în aer liber nu trebuie să se întindă direct pe sol. Este recomandată izolarea față de pământ prin folosirea unor obiecte precum rucsacurile sau izoprenele.

O altă recomandare vizează distanțarea membrilor grupurilor aflate pe munte sau în zone deschise. Trăsnetul se poate transmite prin sol sau prin așa-numitele „fulgere laterale”, motiv pentru care persoanele trebuie să păstreze o distanță de aproximativ 10-15 metri între ele. Totodată, este indicat să se evite apropierea la mai puțin de trei metri de animalele mari.

Specialiștii recomandă evitarea contactului cu obiectele metalice și cu structurile care conduc electricitatea, precum stâlpii, gardurile, turnurile sau barele metalice. În timpul furtunii nu trebuie folosite bețe de trekking metalice și nici alte echipamente conductoare.

În locuințe, medicul recomandă deconectarea aparatelor electrocasnice, a televizoarelor și a calculatoarelor pentru a preveni accidentele produse de supratensiuni sau descărcări electrice.

Ce trebuie făcut dacă o persoană este lovită de trăsnet

În cazul unui astfel de incident, primul pas este verificarea stării victimei și acordarea primului ajutor. Dacă persoana nu respiră sau nu prezintă semne vitale, manevrele de resuscitare trebuie începute imediat.

Apelarea serviciului de urgență 112 este esențială, iar în zonele montane poate fi folosită și aplicația Salvamont România pentru transmiterea unei localizări GPS precise.

Arsurile trebuie răcite cu apă curată și acoperite ulterior cu pansamente sterile până la sosirea echipajelor medicale.

Dacă furtuna continuă, restul grupului trebuie să se îndepărteze de creste, stânci și copaci înalți și să se așeze pe vine, izolați de sol cu ajutorul rucsacurilor sau al altor materiale izolatoare.

Semnele care anunță un pericol iminent

Medicii avertizează că electrizarea părului sau senzația de furnicături la nivelul pielii pot indica apropierea unei descărcări electrice și reprezintă semnale clare că persoana se află într-o zonă extrem de periculoasă.

Statisticile arată că majoritatea victimelor se adăposteau de ploaie sub copaci, în special în mediul rural. Au existat însă și cazuri în care persoane au fost lovite de trăsnet în autoturisme sau chiar în locuințe.

În multe situații, efectele sunt letale instantaneu, iar supraviețuitorii pot rămâne cu sechele neurologice, arsuri severe sau traume psihologice importante.

În România, între 20 și 100 de persoane sunt afectate anual de trăsnete. Potrivit medicului Tudor Ciuhodaru, deja au existat în acest an două cazuri de persoane lovite în timp ce încercau să se adăpostească de ploaie, una dintre victime pierzându-și viața.

Specialistul susține că introducerea educației pentru sănătate în școli ar putea contribui la reducerea numărului de victime, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite, unde programele de informare și prevenție au dus la scăderea mortalității provocate de trăsnete.

Persoanele surprinse în aer liber de o furtună cu descărcări electrice trebuie să caute cât mai rapid un spațiu sigur și să nu reia activitățile în exterior până la trecerea a cel puțin 30 de minute de la ultimul fulger sau ultimul tunet auzit.