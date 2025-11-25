Vremea marți, 25 noiembrie. Se încălzește în toată țara

Vremea se încălzeşte faţă de ziua precedentă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade.

Vremea se va încălzi semnificativ şi va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această dată în toatã ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi averse, mai ales seara şi noaptea, în Banat, Crişana, izolat în Oltenia şi în Maramureş.

În Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, pe alocuri vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h, după-amiaza şi pe litoral, de 50...55 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h şi la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 12 grade pe litoral. Pe alocuri, în special dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, iar în Moldova, spre finalul intervalului se va asocia cu burniţă. Presiunea atmosferică va scădea.

La București, vremea se va încălzi şi va deveni mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţă, anunță Observator.

La munte, vremea se va încălzi semnificativ.Cerul va fi variabil, cu înnorări şi pe alocuri precipitaţii sub formã de ploaie, iar la altitudini mari lapoviţă şi ninsoare, în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va avea intensificări în Carpaţii Meridionali şi Occidentali unde rafalele vor fi de 70...80 km/h şi la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h.