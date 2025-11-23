Vremea se răcește accentuat astăzi, în toată țara. La cât ajung temperaturile

Vremea se răcește drastic astăzi, 23 noiembrie, în toată țara, temperaturile coborând sub nivelul obișnuit . Maximele zilei se situează între 3 și 14 grade, iar minimele vor fi cuprinse în general între -3 și 5 grade.

Valorile termice scad semnificativ față de intervalul anterior în sud, centru și sud-est și doar ușor în restul teritoriului, astfel că vremea devine mai rece decât în mod obișnuit în vestul și nordul țării și se menține, în general, normală din punct de vedere termic în celelalte regiuni.

Cerul este înnorat în toate regiunile, iar local și temporar se semnalează precipitații, în general slabe cantitativ: ninsoare la munte, lapoviță și ninsoare în vest, centru și nord, respectiv ploaie în zonele sudice și estice. Izolat sunt condiții de polei. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane – mai ales în Carpații Orientali – și izolat, trecător, în restul țării.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se poate forma ceață. Presiunea atmosferică este în creștere în regiunile sudice și ușor variabilă în restul țării, menținându-se în jurul valorilor normale.

Vremea astăzi, 23 noiembrie, în București

Pe parcursul zilei, vremea se răcește. Cerul rămâne noros, iar trecător plouă slab în prima parte a intervalului, apoi devine variabil. Vântul suflă slab și moderat. Temperatura maximă este de 8–9 grade, iar minima din această noapte va fi în jur de 0 grade. Presiunea atmosferică este în creștere treptată.

Vremea astăzi, 23 noiembrie, la munte

La munte, cerul este înnorat, iar local și temporar se produc precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Izolat sunt condiții de polei, în special în nordul Carpaților Orientali. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări pe creste. Valorile termice sunt în scădere față de intervalul anterior și se apropie de cele specifice perioadei.