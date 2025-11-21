Cod galben de ceață și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni ale țării

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări de tip Cod galben de ceaţă, valabile vineri dimineaţa în Capitală şi în zone din 16 judeţe.

Astfel, în următoarele ore, ceaţa va determina vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m în Capitală şi în mai multe localităţi din judeţele Ilfov, Giurgiu, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman.

Pe de altă parte, până la ora 11:00, în zona de munte a judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, la peste 1800 m, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h, potrivit ANM.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Prognoza pentru ziua de vineri

Potrivit meteorologilor, vineri, 21 noiembrie, vremea va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vestul, centrul și sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7...8 grade în nordul Moldovei și în jurul a 19 grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 3 și 13 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei, local în Moldova și pe arii în general restrânse în Muntenia.

Ploile vor fi și sub formă de aversă, iar izolat în sudul țării vor fi descărcări electrice. Îndeosebi în zona deluroasă a Olteniei precum și în vestul Carpaților Meridionali, vor fi cantități de apă de 20...30 l/mp și izolat de peste 35 l/mp. Noaptea, pe crestele montane și pe spații mici în zona subcarpatică a Moldovei, trecător vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, unde vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la viteze mai mici, în general de 50...60 km/h, ziua în sud-est și pe alocuri în vest. Local dimineața și pe arii restrânse noaptea în regiunile extracarpatice va fi ceață.

Vremea în Capitală

Valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.