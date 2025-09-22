search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vremea se răcește în toată țara. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

0
0
Publicat:

 Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele două săptămâni, după câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se va răci treptat în toată țara. Din 25 septembrie valorile termice vor coborî spre mediile specifice începutului de octombrie, iar probabilitatea de ploi va fi mai ridicată, în special în vest, nord și la munte.

Toamna își întră în drepturi FOTO: Primaria Cluj Napoca
Toamna își întră în drepturi FOTO: Primaria Cluj Napoca

Banat

La începutul intervalului, maximele vor urca la 28–32 de grade, iar minimele la 13–17 grade, valori cu mult peste media perioadei. Din 25 septembrie, temperaturile vor scădea, ajungând la 18–26 de grade ziua și 8–12 grade noaptea. În a doua săptămână, regimul termic se stabilizează în jurul mediilor multianuale, cu maxime de 20–24 de grade și minime de 6–10 grade. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată între 26 și 30 septembrie, potrivit ANM.

  Crișana

Maximele vor scădea treptat de la 29–31 de grade la 19–22 de grade, iar minimele de la 14 grade spre 8 grade, începând cu noaptea de 26/27 septembrie. În a doua săptămână, temperaturile vor fi apropiate de mediile perioadei, cu maxime de 19–23 de grade și minime de 6–9 grade. Ploile sunt mai probabile din 25 septembrie până la finalul intervalului.

Transilvania

În primele zile, maximele se vor situa în jurul a 26 de grade, apoi vor scădea spre 18–20 de grade. Minimele vor fi între 6 și 12 grade în prima săptămână, apoi 3–8 grade. În a doua săptămână, temperaturile vor fi apropiate de normal, cu maxime de 17–21 de grade. Probabilitatea de ploi este redusă la început, dar crește după 29 septembrie.

Maramureș

Temperaturile maxime vor coborî de la 27–29 de grade la 19–21 de grade, iar minimele de la 10–12 grade la 6–8 grade. În a doua săptămână, valorile se vor stabiliza la 19–21 de grade ziua și 5–7 grade noaptea. Sunt așteptate ploi între 25–27 septembrie și, din nou, în intervalul 1–4 octombrie.

Moldova

Primele două zile vor aduce maxime de 24–25 de grade, apoi acestea vor scădea la 17–19 grade, valori normale pentru perioada. Minimele vor fi de 10–13 grade la început, apoi 4–6 grade. În a doua săptămână, temperaturile se mențin constante: 17–19 grade ziua, 4–8 grade noaptea. Va ploua izolat pe 25 septembrie și în jurul datei de 2–3 octombrie.

Dobrogea

Maximele de 24–26 de grade vor scădea treptat la 19–21 de grade, iar minimele de la 13–15 grade la 9–11 grade, cu valori mai ridicate pe litoral. Ploile sunt posibile în jurul datei de 29 septembrie.

Muntenia

În primele zile, maximele se vor situa între 26 și 29 de grade, apoi vor scădea la 19–21 de grade din 25 septembrie. Minimele vor coborî de la 11–14 grade la 7–10 grade. În a doua săptămână, regimul termic rămâne constant, cu maxime de 19–22 de grade. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată în 29–30 septembrie.

Oltenia

Maximele vor fi la început de 27–30 de grade, apoi vor coborî la 19–22 de grade. Minimele vor scădea de la 12–16 grade la 8–10 grade. În a doua săptămână, temperaturile vor fi stabile, cu maxime de 18–22 de grade. Vor fi ploi izolate pe 26 septembrie și ploi temporare între 28 septembrie și 2 octombrie.

La munte

Temperaturile vor scădea treptat, de la maxime de 18–20 de grade la 9–12 grade și minime de la 8–10 grade la 2 grade. În a doua săptămână, valorile se mențin apropiate de normal, cu maxime de 8–12 grade și minime de 0–4 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată din 25 septembrie până la finalul intervalului.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
mediafax.ro
image
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Uraganul Zack ajunge în România! Aduce ninsori, temperaturi scăzute şi viituri puternice, primele zone afectate
playtech.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT! Mai multe școli și spitale din România au primit e-mailuri de amenințare: „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă pe 22 septembrie la ora 21:19
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Bomba care distruge încrederea în iubire. Separați de mult timp, Regele Felipe și Regina Letizia simulează perechea perfectă

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras