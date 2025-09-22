Vremea luni, 22 septembrie. Unde se vor înregistra temperaturi de vară la început de săptămână

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii țări. Termometrele vor urca până la 32 de grade în anumite zone.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 – 80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55 – 65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova, potrivit Media Flux.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre un grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest.

Dimineața și noaptea, se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Maxima termică va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 13 grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Se anunță o săptămână caldă

Potrivit ANM, în săptămâna 22-29 septembrie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice și în general deficitar în restul teritoriului.