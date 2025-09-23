search
Marți, 23 Septembrie 2025
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. De la vreme de vară la temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (Anm) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, anunțând temperaturi mai ridicate la începutul intervalului, apoi mai reci decât cele specifice perioadei. După un regim pluviometric deficitar, vom avea parte de precipitatii în cea mai mare parte a ţării.

Vremea va înregistra variații în următoare săptămâni. FORO Shutterstock
Vremea va înregistra variații în următoare săptămâni. FORO Shutterstock

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024, fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare neputând fi prognozate cu ajutorul acestui produs, potrivit ANM.

Săptămâna în curs (22  – 29 septembrie 2025)

În prima săptămână a intervalului, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării”, precizează ANM.

Săptămâna 29 septembrie - 6 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

„Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, indică ANM

Săptămâna 6 - 13 octombrie 2025

În cea de-a treia săptămână a intervalului, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

„Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile”, arată prognoza.

Săptămâna 13 - 20 octombrie 2025

În ultima săptămână a intervalului, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, transmite ANM.

