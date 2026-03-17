Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Primăvara, mai călduroasă decât în mod normal

Meteorologii au publicat marți, 17 martie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv perioada 16 martie - 13 aprilie. Potrivit acestora, temperaturile vor fi, în general, mai ridicate decât cele specifice perioadei.



Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice.

Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Cantitatea de precipitații va fi peste normal în sud, est și la munte, iar în restul țării va fi în general apropiată de normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.