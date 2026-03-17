Simulare Evaluarea Națională 2026. Elevii susțin astăzi proba la Matematică

Elevii de clasa a VIII-a susţin marţi proba la Matematică din cadrul simulării Evaluării Naţionale.

Luni a avut loc prima probă a simulării - la Limba şi literatura română, 4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen. Peste 145.200 de elevi şi-au verificat cunoştinţele cu această ocazie.

Un număr de 104 şcoli nu au organizat simularea, potrivit Agerpres.

Simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale se încheie miercuri cu proba de Limba şi literatura maternă, susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Rezultatele vor fi comunicate individual şi nu prin afişare în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Ion, a declarat vinerea trecută că pentru copiii din clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale poate exista posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.