Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Fitch ridică ratingul Transgaz la BBB. Pariul de miliarde care transformă compania într-un jucător energetic regional

Agenția internațională de rating Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz de la BBB- la BBB, cu perspectivă stabilă, o decizie care confirmă atât consolidarea financiară a companiei, cât și importanța strategică a investițiilor realizate în ultimii ani. Cu un program investițional de 6,7 miliarde de lei în 2025, proiecte de peste 1,5 miliarde de euro aflate în dezvoltare și infrastructura necesară pentru preluarea gazelor din Marea Neagră, Transgaz trece de la statutul de operator național de transport la cel de actor regional în securitatea energetică a Europei de Sud-Est.

Conductă imensă cu robineți pe care scrie Transgaz
Fitch a ridicat ratingul Transgaz la BBB. Foto arhivă

Agenția de Rating Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz cu o treaptă, de la BBB-cu perspectivă pozitivă la BBB cu perspectivă stabilă, potrivit unui comunicat al companiei. 

Potrivit agenției, decizia reflectă îmbunătățirea indicatorilor financiari, reducerea gradului de îndatorare și efectele pozitive generate de programul investițional implementat în ultimii ani. Fitch estimează că rata medie a îndatorării nete raportată la fondurile din exploatare va rămâne la aproximativ 3,1 ori în perioada 2026-2028, semnificativ sub pragul de sensibilitate pozitivă avut în vedere pentru ratingul anterior.

În același timp, agenția anticipează o creștere sustenabilă a EBITDA și o normalizare a fluxurilor de numerar după finalizarea marilor proiecte de investiții, ceea ce reduce riscurile operaționale și financiare ale companiei.

Prin noul calificativ, Transgaz ajunge în fruntea companiilor energetice listate la Bursa de Valori București care beneficiază de evaluări din partea agențiilor internaționale de rating.

Investițiile care au convins Fitch

În centrul deciziei Fitch se află programul investițional desfășurat de companie și impactul acestuia asupra performanței financiare și a perspectivelor de dezvoltare.

Un rol esențial l-a avut finalizarea proiectului Țărmul Mării Negre - Podișor, cea mai mare investiție realizată vreodată de Transgaz. Cu o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei și susținută inclusiv prin granturi, conducta a fost recunoscută în baza activelor reglementate începând cu octombrie 2025, contribuind la o creștere de aproape 40% a bazei de active remunerate a companiei.

Impactul financiar a fost imediat. Creșterea activelor reglementate a alimentat majorarea EBITDA și a fondurilor din exploatare, elemente care au stat la baza îmbunătățirii ratingului.

Fitch remarcă și faptul că, după finalizarea acestui proiect, planul de investiții al Transgaz nu mai este concentrat într-o singură lucrare de mare anvergură, ceea ce reduce riscul de execuție și oferă o mai bună predictibilitate asupra veniturilor viitoare.

Un program investițional de 6,7 miliarde de lei intră în faza de execuție

Anul 2025 marchează o accelerare fără precedent a investițiilor. Potrivit directorului general Ioan Sterian, Transgaz are planificate investiții în valoare de 6,7 miliarde de lei.

Structura programului arată că strategia a trecut din etapa de planificare în cea de implementare. Aproximativ 63% din sumă este destinată proiectelor aflate deja în execuție, 24% proiectelor în fază de proiectare, iar restul de 13% investițiilor aflate în diferite etape de licitație.

Acest efort investițional este susținut de o situație financiară în îmbunătățire. Rezultatele preliminare pentru 2025 indică un profit net consolidat de 899,2 milioane de lei, comparativ cu 410,7 milioane de lei în anul precedent. Totodată, cifra de afaceri consolidată a crescut la 3,12 miliarde de lei.

Marea Neagră schimbă rolul Transgaz în regiune

Cea mai importantă miză strategică pentru companie este conectarea producției offshore din Marea Neagră la sistemul național și european de transport al gazelor.

Conducta Tuzla-Podișor reprezintă veriga care va permite preluarea gazelor extrase din perimetrul Neptun Deep și transportul acestora către consumatorii din România și către piețele externe.

Importanța proiectului depășește însă granițele țării. Conducerea companiei estimează că infrastructura va putea prelua, în perspectivă, și volume de gaze provenite din alte exploatări din Marea Neagră, inclusiv din Bulgaria și Turcia.

„Adevărul” a organizat Energy Forward 2026. George Niculescu, ANRE: Vom introduce un indicator de satisfacție a clienților

Această schimbare de perspectivă mută România din postura de consumator regional în cea de platformă de tranzit și distribuție a gazelor.

Coridorul Vertical, proiectul care poate transforma România într-un hub energetic

Pe lângă gazele din Marea Neagră, o altă componentă-cheie a strategiei Transgaz este integrarea României în Coridorul Vertical.

Acest proiect urmărește conectarea infrastructurilor de transport din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina și facilitarea accesului la surse alternative de aprovizionare.

Prin această infrastructură, gaze provenite din terminalele LNG din Grecia sau din surse precum Azerbaidjan, Qatar, Algeria, Egipt ori Statele Unite vor putea ajunge mai ușor în Europa Centrală și de Est.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2024-2033, actualizat în 2025 și aprobat de ANRE, include proiecte aflate în diferite stadii de maturitate cu o valoare totală estimată la aproape 742 milioane de euro.

Separat, extinderea sistemului românesc ca parte a Coridorului Vertical presupune investiții suplimentare estimate la aproximativ 800 milioane de euro, cu termen de implementare până în 2029. Capacitățile de transport planificate depășesc 4 miliarde de metri cubi anual și pot transforma România într-un nod energetic regional.

14 miliarde de lei investiți în ultimii 15 ani

Actuala etapă de dezvoltare este rezultatul unui proces investițional început cu mult înainte de proiectele din Marea Neagră.

În ultimii 15 ani, Transgaz a realizat investiții de aproximativ 14 miliarde de lei, echivalentul a aproape 2,8 miliarde de euro. Peste 95% din aceste fonduri au fost direcționate către dezvoltarea, modernizarea și retehnologizarea Sistemului Național de Transport, în timp ce restul a fost utilizat pentru extinderea rețelei și conectarea de noi localități.

Rezultatul este o infrastructură care depășește astăzi 16.350 de kilometri de conducte operate în două state. În România, compania administrează peste 14.680 de kilometri de rețea, iar în Republica Moldova aproximativ 1.670 de kilometri.

Extinderea dincolo de transportul clasic al gazelor

Transformarea Transgaz nu se limitează la dezvoltarea conductelor.

Grupul include în prezent cinci companii și și-a extins activitatea către domenii noi. Prin Transport România Hidrogen, compania își pregătește poziționarea pe piața viitoare a hidrogenului. În paralel, achiziția pachetului majoritar al Petrostar urmărește dezvoltarea competențelor în proiectare, cercetare și inginerie pentru industria energetică.

Transgaz vrea să extindă Sistemul Național de Transport al gazelor naturale. 700 de kilometri, între 2026 și 2028

Compania și-a consolidat, de asemenea, prezența în Republica Moldova prin Eurotransgaz și Vestmoldtransgaz, consolidându-și poziția regională într-o piață aflată în plin proces de integrare europeană.

Bursa și investitorii validează strategia

Evoluția companiei este reflectată și în performanța bursieră. De la listarea la Bursa de Valori București, în 2008, valoarea de piață a Transgaz a crescut de aproape 12 ori, de la 1,44 miliarde de lei la peste 16,6 miliarde de lei.

Pe fondul evoluției prețului, acțiunile Transgaz au înregistrat în 2026 o creștere de 33% față de finele anului trecut, ajungând la 89 lei/acțiune, un semnal pozitiv pentru investitori, dinamica fiind determinată atât de rezultatele financiare raportate pentru anul 2025, cât și de perspectivele de creștere ale companiei în anii următori. Evoluția pozitivă a acțiunii TGN și a capitalizării bursiere de la listare și până în prezent, reflectă atât încrederea investitorilor în perspectivele companiei, cât și impactul favorabil al deciziilor strategice, al rezultatelor financiare și al contextului legislativ și economic.

Potrivit Fitch, investițiile reprezintă vectorul principal al dezvoltării sustenabile a companiei, atât în ceea ce privește profitabilitatea cât și creșterea securității energetice a țării și a regiunii, dezvoltarea economică a țării, prin creșterea gradului de interconectare cu sistemele de transport gaze naturale adiacente și extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale în scopul racordării la acesta a unui număr cât mai mare de localități.

