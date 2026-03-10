search
Marți, 10 Martie 2026
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ploile vor fi puține în majoritatea regiunilor, lucru atipic pentru începutul primăverii

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Se observă o tendință de încălzire a vremii în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile vor fi, în general, mai ridicate decât cele specifice perioadei, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în mare parte din intervalul analizat.

Este o tendință de încălzire a vremii în majoritatea regiunilor țării. FOTO: Shutterstock
Este o tendință de încălzire a vremii în majoritatea regiunilor țării. FOTO: Shutterstock

Potrivit specialiștilor, absența ploilor va fi un aspect atipic pentru începutul primăverii, regimul pluviometric urmând să fie sub valorile obișnuite în multe zone.

Prognoza pentru perioada 9 – 16 martie

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul țării vor fi mai ridicate decât media perioadei.

În schimb, cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Prognoza pentru perioada 16 – 23 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în restul teritoriului vor fi, în general, apropiate de normalul climatologic.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite în regiunile extracarpatice, însă în restul țării sunt așteptate valori deficitare.

Finalul lunii martie menține tendința de încălzire

În săptămâna 23 – 30 martie, temperatura medie a aerului va continua să fie ușor peste normalul perioadei în întreaga țară. Cele mai evidente abateri pozitive sunt așteptate în regiunile din nord-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de valorile obișnuite pentru această perioadă în majoritatea zonelor, cu excepția nord-vestului, unde precipitațiile ar putea fi ușor deficitare.

Cum va fi vremea de Paștele Catolic

Pentru intervalul 30 martie – 6 aprilie, estimările indică temperaturi medii apropiate de cele normale pentru începutul lunii aprilie pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor peste medie în zonele montane și submontane, în timp ce în restul regiunilor regimul pluviometric va rămâne apropiat de valorile obișnuite.

Astfel, în perioada în care este sărbătorit Paștele Catolic, vremea se va menține în general specifică primăverii, cu temperaturi moderate și episoade de ploaie mai ales în zonele de munte. În 2026, catolicii vor sărbători primii Învierea Domnului, pe 5 aprilie. La aceeași dată, creștinii ortodocși sărbătoresc Floriile.

