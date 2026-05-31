Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Trei jucători din vestiarul lui PSG au negociat prima încasată după succesul din UCL. Fiecare fotbalist a primit o avere

PSG a câștigat din nou Liga Campionilor și a devenit încă o dată campioana Europei. După succesul categoric din 2025, când a învins-o pe Inter cu 5-0, echipa din Paris a avut de această dată un adversar mult mai dificil în finală: Arsenal.

PSG Foto/EPA
Englezii au deschis scorul rapid, în minutul 6, prin Kai Havertz. PSG a reușit să egaleze în repriza a doua, când Ousmane Dembele a transformat un penalty acordat după faultul comis asupra lui Khvicha Kvaratskhelia în careu. La finalul celor 90 de minute scorul a rămas 1-1, iar nici în prelungiri nu s-a mai marcat. Astfel, câștigătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

Pentru PSG, singurul jucător care a ratat a fost Nuno Mendes. De partea cealaltă, Arsenal a avut două ratări importante, iar ultima i-a aparținut brazilianului Gabriel, care a trimis mingea peste poartă. PSG s-a impus cu 4-3 la penalty-uri și a cucerit trofeul.

Fiecare jucător va primi un bonus de 1 milion de euro

Pe lângă performanța sportivă, jucătorii echipei antrenate de Luis Enrique vor primi și o recompensă importantă: câte un milion de euro pentru fiecare fotbalist.

Potrivit publicației L'Equipe, bonusul acordat jucătorilor a fost negociat cu conducerea clubului de către liderii vestiarului: Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele și Vitinha.

Marquinhos, căpitanul echipei pregătite de Luis Enrique, este și cel mai vechi jucător din lot. Fundașul brazilian evoluează la PSG de 13 ani, după transferul său de la AS Roma. Deși au ajuns la Paris în perioade diferite, Hakimi, Dembele și Vitinha au devenit la rândul lor figuri importante în cadrul echipei, ocupând rolurile de vice-căpitani și având o influență semnificativă în vestiar.

