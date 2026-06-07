Meteorologii au emis un Cod galben de ploi torențiale pentru aproape jumătate din țară: vor fi vijelii, grindină și descărcări electrice

ANM a emis o atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru o mare parte a țării, unde sunt așteptate fenomene meteo periculoase precum ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru duminică, 7 iunie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 12:00 și 21:00, ce vizează zone extinse din România, inclusiv Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei, precum și zone montane din Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

„În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h. Pe alocuri, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi semnificative, urmând să se înregistreze 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, iar local chiar 30–40 l/mp prin acumulare.

Fenomenul de instabilitate atmosferică se poate manifesta și în Oltenia, Transilvania și alte regiuni ale Moldovei, însă pe arii mai restrânse.

În restul țării, vremea va fi variabilă, cu înnorări temporare și doar fenomene izolate de instabilitate, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade.

În Capitală, vremea se va menține în general instabilă.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales dupăamiaza și seara când vor fi averse (cantități de apă acumulate, în general, de 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h). Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade. iar cea minimă de 14...16 grade”, a informat ANM.