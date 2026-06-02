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Pericol de inundaţii în Galaţi. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT. Pompierii evacuează apa cu motopompele

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Gălăţenii au primit marţi mesaje RO-ALERT, de data aceasta din cauza riscului de inundații, în condițiile în care zona este afectată de mai multe zile de ploi abundente.

Gospodărie inundată în Galaţi. FOTO: Prefectura Galaţi
Gospodărie inundată în Galaţi. FOTO: Prefectura Galaţi

Județul Galați se confruntă de mai multe zile cu episoade repetate de ploi abundente, însoțite de avertizări de Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică și atenționări hidrologice privind riscul de inundații, în special pe cursurile de apă mici și afluenții acestora.

Fenomenul a avut efecte vizibile în mai multe localități, unde s-au înregistrat acumulări de apă pe străzi și drumuri, iar circulația a fost afectată temporar. Pe DN25, traficul rutier a fost îngreunat din cauza apei acumulate pe carosabil, intervenindu-se cu motopompe pentru evacuarea acesteia, în timp ce echipele de la drumuri au acționat pentru îndepărtarea nămolului depus.

Mai multe drumuri din judeţ au fost acoperite de apă. FOTO: Prefectura Galaţi
Mai multe drumuri din judeţ au fost acoperite de apă. FOTO: Prefectura Galaţi

În mai multe zone din județ au fost semnalate situații similare, pompierii intervenind, de asemenea, pentru evacuarea apei din mai multe gospodării inundate.

În acest context, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT către populație, recomandând evitarea zonelor expuse.

Echipajele de intervenție sunt în continuare pe teren, iar autorităţile dau asigurări că monitorizează permanent situaţia, pe fondul avertizărilor meteorologice și hidrologice care vizează în continuare zona județului Galați.

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 „Vreau să mă asigur că măsurile necesare sunt luate fără întârziere. Fac apel către toate autoritățile locale să curețe șanțurile și rigolele, astfel încât apa să se poată scurge și să nu ajungă pe carosabil sau în curțile oamenilor. De asemenea, le reamintesc că trebuie să monitorizeze punctele critice din fiecare localitate și, dacă situația o va impune, să informeze populația cu privire la eventualele pericole. Sunt în contact permanent cu toate instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și monitorizăm evoluția fenomenelor meteorologice și efectele acestora în județ. Vom dispune în continuare toate măsurile care se impun pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. Mulțumesc tuturor echipelor de intervenție pentru profesionalismul și implicarea de care dau dovadă în această perioadă”, a declarat prefectul județului Galați, George Toderașc.

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