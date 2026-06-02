Cod galben de ploi și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Hidrologii avertizează și asupra riscului de viituri

Meteorologii au emis marți o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni ale țării, în timp ce hidrologii avertizează asupra riscului de viituri și inundații locale pe râuri din zece bazine hidrografice.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul galben este valabil marți, între orele 10:00 și 22:00, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, precum și în Dobrogea.

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea local și în alte zone ale țării.

Pe fondul precipitațiilor prognozate, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, la rândul său, o atenționare hidrologică cod galben valabilă din 2 iunie, ora 12:00, până pe 3 iunie, ora 10:00.

Hidrologii avertizează asupra posibilității producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și a unor viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundații locale. Sunt așteptate și creșteri ale debitelor și nivelurilor unor râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea hidrologică vizează râuri din bazinele Iza, Tur, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut, afectând localități din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Alba, Gorj, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Galați și Botoșani.

Reprezentanții INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce și pe afluenți mai mici sau pe cursuri de apă necadastrate din zonele aflate sub avertizare.