Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează asupra riscului de inundații, în contextul precipitațiilor însemnate cantitativ anunțate de meteorologi în mai multe regiuni ale țării. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele vulnerabile și să nu încerce să traverseze drumuri sau cursuri de apă acoperite de apă.

Ploi în mai multe regiuni ale țării. Foto: Arhivă

Potrivit IGSU, sunt prognozate precipitații importante în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, dar și în vestul Carpaților Meridionali și, local, în nordul Carpaților Orientali.

De asemenea, meteorologii anunță ploi torențiale cu cantități importante de apă în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

În acest context, IGSU le transmite cetățenilor să adopte un comportament preventiv și să țină cont de câteva măsuri de siguranță:

să evite deplasările în zonele cu risc de inundații;

să nu traverseze cursuri de apă sau drumuri peste care s-a acumulat apa;

să curețe șanțurile și rigolele din apropierea locuințelor, astfel încât apa să se poată scurge.

Reprezentanții instituției recomandă populației să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale și să se informeze cu privire la modul de acțiune în situații de urgență pe platforma fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU.