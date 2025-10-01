Vremea miercuri, 1 octombrie. Frig și ploi aproape în toată țara

Vremea va fi în continuare foarte rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării.

Vremea va fi rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei şi în estul Transilvaniei.

Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul şi în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest.

Izolat cantităţile de apă vor depăşi 15...20 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (1...5 cm şi izolat 8...10 cm), potrivit Observator.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafală în general de 40...45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în nordul Moldovei şi 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi usor variabilă.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6...8 grade.

La munte, vremea va fi rece pentru prima zi a lunii octombrie. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii, sub formã de ploaie, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (2...5 cm şi izolat 8...10 cm). Pe alocuri se vor acumula cantităţi de apă de 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat.