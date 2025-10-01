Odesa, sub ape: sute de locuințe afectate și infrastructura grav avariată. Orașul încearcă să evite colapsul

Orașul Odesa se confruntă în aceste zile cu una dintre cele mai grave situații de urgență din ultimii ani, după ce ploi torențiale au inundat cartiere întregi și au pus infrastructura locală în pragul colapsului. Autoritățile locale raportează pagube semnificative, iar bilanțul uman este tragic: nouă persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil.

Potrivit datelor transmise de primarul Ghenadi Truhanov, aproape 700 de clădiri rezidențiale au fost afectate de inundații. Cea mai gravă situație se înregistrează în raionul Kievski, unde sunt raportate 185 de case private și 200 de blocuri de locuințe parțial sau complet inundate.

O rețea urbană copleșită

Volumul precipitațiilor a depășit cu mult media sezonieră: în doar 24 de ore, în oraș au căzut 94 mm de ploaie — echivalentul a peste 220% din cantitatea lunară normală pentru septembrie. Sistemele de canalizare pluvială nu au mai putut face față, iar zonele joase ale orașului, precum cartierul Peresip, au fost complet acoperite de ape. Acolo, o pană de curent a afectat o stație de pompare, agravând situația.

„Am înregistrat 782 de sesizări din partea cetățenilor: case și subsoluri inundate, copaci căzuți, pene de curent, distrugeri de bunuri. Continuăm intervențiile în regim de urgență”, a declarat edilul orașului.

Echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru remedierea problemelor, dar rețeaua de drumuri și instalațiile tehnico-edilitare au suferit avarii extinse. Daunele sunt în curs de evaluare.

Răspunsul autorităților centrale

Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a anunțat măsuri urgente în urma unei ședințe extraordinare a guvernului. Mai multe ministere au primit sarcina de a sprijini autoritățile locale, de a preveni întreruperea furnizării serviciilor vitale și de a garanta siguranța circulației. În plus, vor fi alocate fonduri din bugetul de rezervă și, la nevoie, vor fi deschise centre de urgență pentru populație — așa-numitele „puncte de reziliență”.

Primarul Truhanov a dat asigurări că familiile afectate vor primi ajutor material, iar celor care și-au pierdut rudele li se va acorda sprijin suplimentar.

Urmează un nou val de instabilitate

Potrivit meteorologilor, un nou ciclon va afecta Ucraina începând cu 4 octombrie. Deși Odessa nu este deocamdată vizată de precipitații extreme, autoritățile rămân în stare de alertă.

Într-un oraș aflat pe muchia dintre infrastructura suprasolicitată și pericolul natural, solidaritatea comunității și eficiența intervențiilor vor face diferența între o criză temporară și o catastrofă de durată.