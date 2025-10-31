search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Început de noiembrie cu temperaturi de 24°C: cum va fi vremea în weekend

Publicat:

Românii se pot bucura de un final de săptămână cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, de până la 24°C, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Octombrie se încheie cu soare și temperaturi peste normalul perioadei. FOTO: Arhivă
Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Antena 3 CNN că luna noiembrie va aduce valori mai mari decât cele normale pentru data din calendar.

„Ieri am înregistrat 25°C la Călărași, pragul unei zile de vară, și 23°C în Capitală. Astăzi, ultima zi a lunii octombrie, temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24°C la nivelul întregii țări, cu 21-22°C în București”, a precizat Mateescu.

Și prima decadă a lunii noiembrie va aduce temperaturi peste normalul perioadei. Se estimează maxime de la 14°C în nordul Moldovei până la 22-23°C în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Moldovei, iar în Capitală se vor înregistra 20-21°C. Minimele vor fi negative doar în depresiuni (-3 până la -4°C), în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor fi pozitive, între 11 și 14°C. În București, minimele vor fi între 4 și 9°C.

Meteorologii atrag atenția că diminețile vor fi caracterizate de ceață, cauzată de norii joși, fenomen care va persista și în perioada următoare.

Vremea se va menține frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit și în București. Dimineața și mai ales noaptea va fi ceață, dar în timpul zilei cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 20-21 de grade. 

