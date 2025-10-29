Cod roșu de ploi abundente în sudul Spaniei. MAE avertizează românii aflați în Andaluzia

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români cu privire la condiții meteo extreme în provincia Huelva, din sudul Spaniei, unde autoritățile locale au emis un cod roșu de ploi abundente pentru data de 29 octombrie 2025.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) din Spania a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod roșu de ploi abundente pentru provincia Huelva, situată în Comunitatea Autonomă Andaluzia.

„MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis un cod roşu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025”, se arată în comunicatul ministerului, citat de Agerpres.

Recomandări pentru românii aflați în zonă

MAE îi sfătuiește pe cetățenii români să respecte instrucțiunile autorităților locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Românii aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053 și +34 954 624 070. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela telefonul de urgență al Consulatului României la Sevilla: +34 648 212 169.

Unde pot fi verificate actualizările meteo

MAE recomandă românilor care se află sau intenționează să călătorească în Spania să consulte permanent informațiile oficiale: www.meteoalarm.eu – pentru avertizări meteo actualizate; http://sevilla.mae.ro/contact – pentru contactarea oficiului consular; www.mae.ro – pentru alte informații și recomandări de călătorie.

Românii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile în zonele afectate și să urmărească evoluția prognozei meteo locale.