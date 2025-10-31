Dovleacul de Halloween: simbol, tradiție și legende din Irlanda până în America

Dovleacul de Halloween simbolizează sufletele rătăcite și protecția împotriva spiritelor rele. Tradiția vine din legenda irlandeză a lui Jack O’Lantern și s-a transformat în America într-un obicei care unește credințele vechi cu bucuria sărbătorii moderne.

Halloween-ul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din lume, iar dovleacul luminat, numit Jack O’Lantern, a devenit simbolul său cel mai recunoscut. Îl vezi în fața caselor, la ferestre și în filme, dar puțini știu ce semnifică dovleacul de Halloween și de unde vine acest obicei.

Originea tradiției: de la nap la dovleac

Tradiția sculptării dovlecilor își are rădăcinile în Irlanda. Înainte de a exista Halloween-ul așa cum îl cunoaștem azi, celții sărbătoreau Samhain, momentul care marca trecerea spre iarnă și, simbolic, granița dintre lumea celor vii și a morților.

Oamenii sculptau fețe în napi sau sfeclă roșie, punând lumânări în interior pentru a alunga spiritele rătăcitoare. Când imigranții irlandezi au ajuns în America, au descoperit dovleacul, o legumă mare și ușor de scobit. Așa s-a născut imaginea modernă a dovleacului de Halloween.

Legenda lui Jack O’Lantern

Legenda spune că un irlandez pe nume Jack, cunoscut pentru viclenia lui, l-a păcălit pe diavol de mai multe ori. După moarte, nici cerul, nici iadul nu l-au primit, așa că a fost condamnat să rătăcească pe pământ, având în mână un felinar făcut dintr-un nap și un tăciune aprins.

Din această poveste vine numele Jack O’Lantern, adică „felinarul lui Jack”. Lumina din dovleac simbolizează sufletul său și dorința oamenilor de a ține departe spiritele rele.

Ce înseamnă astăzi dovleacul de Halloween

În zilele noastre, sculptarea dovlecilor este o activitate de familie, un prilej de creativitate și distracție. Copiii desenează modele, adulții sculptează, iar rezultatul final aduce un strop de mister și veselie în noaptea de 31 octombrie.

Pentru mulți, dovleacul rămâne un simbol al protecției și al luminii care alungă frica. În același timp, a devenit un element comercial important, asociat cu decorațiunile și filmele tematice de Halloween.

Curiozități despre dovleacul de Halloween

Cel mai mare dovleac din lume a cântărit peste 1.200 de kilograme și a fost cultivat în Statele Unite. Fermierii concurează anual pentru a depăși recordurile.

Sculptatul dovlecilor este o competiție. În orașe din SUA și Europa se organizează festivaluri dedicate celor mai spectaculoase Jack O’Lantern.

Dovlecii nu sunt doar portocalii. Există soiuri albe, verzi sau pestrițe, foarte populare în decorurile moderne.

Dovleacul este valorificat integral. Pulpa se folosește la supe și plăcinte, iar semințele sunt prăjite sau adăugate în salate.