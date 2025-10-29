Vremea miercuri, 29 octombrei. Soare și temperaturi de 23 de grade

Vremea se anunță în general frumoasă, cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru sfârșit de octombrie.

Vremea va fi în general frumoasă în toată ţara, însă dimineţile şi nopţile vor rămâne reci. Valorile termice, mai ales cele din timpul zilei, vor fi în creştere faţă de intervalul anterior şi se vor situa peste mediile specifice datei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali, unde, în prima parte a zilei, se vor semnala ploi izolate, iar la peste 2.000 de metri altitudine precipitaţii mixte. Cu totul izolat, sunt posibile ploi slabe şi în nordul Transilvaniei şi în Maramureş.

ântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, în special la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele vor atinge în general 70…90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 şi 21°C, uşor mai ridicate, până la 23°C, în sudul Munteniei şi al Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între -3°C în depresiunile din estul Transilvaniei şi 11°C în dealurile Crişanei. Pe timpul dimineţii şi al nopţii, ceaţa va fi prezentă pe arii restrânse, în special în zonele de vale şi în depresiuni, scrie Observator.

Vremea în Capitală

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, dar rece dimineaţa şi noaptea. Temperaturile din timpul zilei vor creşte uşor şi se vor situa peste valorile obişnuite pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat în orele de zi, cu viteze de până la 30…35 km/h, devenind slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20°C, iar minima va coborî la 5…6°C, mai scăzută în zona periurbană, până la 3°C.

Precipitații slabe la munte

La munte, vremea va fi variabilă, cu perioade de înnorări şi precipitaţii slabe în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali. În prima parte a zilei, sunt aşteptate ploi izolate, iar la altitudini de peste 2.000 de metri, precipitaţiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, dar va avea intensificări semnificative la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde rafalele vor atinge, în general, 70…90 km/h.