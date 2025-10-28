search
Marți, 28 Octombrie 2025
Toamnă neobișnuit de caldă: meteorologii anunță temperaturi peste normal până la sfârșitul lunii noiembrie

Publicat:

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele săptămâni, arată prognoza publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile peste media perioadei se vor menține până aproape de sfârșitul lunii noiembrie, iar ploile vor fi, în general, puține.

Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite FOTO: Shutterstock
Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite FOTO: Shutterstock

Pentru marți, 28 octombrie, ANM anunță o vreme variabilă, cu ploi locale în nord și centru și cu intensificări ale vântului. „În nord-vestul și centrul teritoriului vor fi înnorări în mare parte a intervalului, în timp ce în restul țării cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, apoi se va degaja treptat”, se arată în prognoza meteorologică.

Vor fi ploi în Maramureș, local în Crișana și pe alocuri în Transilvania, iar izolat și în Muntenia și Dobrogea. La munte, precipitațiile vor fi mixte: „La altitudini mai mari de 1500 m vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare”.

Cantitățile de apă pot ajunge pe arii restrânse la 10–15 l/mp, iar izolat chiar la peste 20 l/mp în nord-vest.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde „rafalele vor atinge 70–80 km/h”. În restul teritoriului, rafalele pot ajunge la 45–50 km/h, iar izolat la 55–60 km/h în sudul Olteniei și Transilvania.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, iar minimele între 0 și 8 grade, „ușor mai scăzute în estul Transilvaniei”. Izolat se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

Marți, 28 octombrie, cerul va fi noros în prima parte a zilei, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza și seara, cu rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 16–17 grade, iar cea minimă va fi de 3–4 grade.

Prognoza pentru săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie 

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, în special în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice ale țării. Cantitatea de precipitații va fi mai redusă în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiată de normal.

Săptămâna 3 - 10 noiembrie 

Temperaturile medii se vor menține peste normal la nivelul întregii țări, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie

Valorile termice vor continua să fie mai mari decât normalul perioadei în toate regiunile, potrivit ANM. Cantitatea de precipitații va fi apropiată de normal în nord-est și ușor deficitară în restul teritoriului.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în general apropiate de normal în întreaga țară.

