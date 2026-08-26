 După o lună de secetă extremă, România intră sub amenințarea viiturilor. Meteorolog: Solul uscat nu mai poate absorbi apa | adevarul.ro
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După o lună de secetă extremă, România intră sub amenințarea viiturilor. Meteorolog: Solul uscat nu mai poate absorbi apa

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După o perioadă îndelungată de secetă severă, România se confruntă acum cu o schimbare bruscă a vremii, trecând la avertizări de viituri și inundații locale. Meteorologii au emis un Cod galben de viituri pentru râuri din 19 județe, valabil până miercuri la miezul nopții, iar ulterior au extins avertizările Cod galben de inundații menționând 17 bazine hidrografice. 

femeie mergand pe o strada inundata din bucuresti
Ce zone vor fi vizate de ploi în următoarele 10 zile Foto: Inquam

Zonele vizate sunt în principal cursurile de apă din cea mai mare parte a regiunii montane, dar și din estul și sud-estul Transilvaniei, iar avertizarea rămâne în vigoare până mâine dimineață, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și viituri rapide, cu creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor. 

Specialiștii atrag atenția că viiturile rapide pot fi mai intense pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș. În același timp, pentru aceleași regiuni este valabil un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, până în cursul serii. 

Inundațiile au loc în contextul în care luna august a acumulat de aproape șapte ori mai puține precipitații decât media obișnuită. Această tranziție bruscă, explică meteorologii, este cauzată tocmai de uscăciunea extremă a solului, care nu mai poate absorbi cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp.

În următoarele zece zile, ploile se vor concentra în mai multe regiuni, începând cu zonele Transilvaniei, Moldovei, Munteniei și Dobrogei, unde precipitațiile continuă în ziua curentă și mâine, urmând ca duminică un alt episod de instabilitate să aducă ploi în jumătatea de nord a țării, iar pe 3 septembrie este anunțat un nou val de precipitații.

Inundațiile au loc întocmai din cauza secetei înregistrate vara aceasta

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat pentru „Adevărul” că fenomenul actual este consecința directă a aridității pedologice, care transformă ploile torențiale în factori declanșatori ai scurgerilor masive de apă la suprafață. 

„Există un risc real de viituri rapide din cauza ploilor torențiale, deoarece solul, fiind foarte uscat, devine puțin permeabil. Atunci când cad 30-40 de litri de apă pe metru pătrat în doar 30-40 de minute, apa nu are timp să se infiltreze în profunzime, ci se scurge rapid la suprafață, generând viituri pe râurile mici, de deal și de munte, nu pe cele principale, unde debitele vor crește, dacă o vor face, doar foarte puțin. Codul hidrologic vizează tocmai aceste cursuri de apă mici, unde o astfel de cantitate de apă căzută într-un timp scurt poate provoca scurgeri masive pe versanți, torenți și viituri pe pâraie sau chiar pe albii secate. 

Acest fenomen este specific oricărei ploi torențiale, indiferent de precipitațiile anterioare, și este cu atât mai probabil în perioadele secetoase, când solul uscat împiedică infiltrarea și favorizează scurgerea rapidă. Așadar, nu este vorba despre ceva neobișnuit, ci despre o tranziție bruscă de la seceta pedologică, întâlnită în multe zone ale țării, în special în vest, la posibile viituri rapide. Fenomene similare au avut loc recent și în Bulgaria sau în Spania, în apropierea Valenciei, unde, după o vară secetoasă, o ploaie torențială de 80-90 de litri a provocat scurgeri importante pe versanți”, a precizat acesta.

Chiar și o ploaie torențială scurtă poate inunda Bucureștiul

Potrivit meteorologului, în ceea ce privește Capitala, chiar și o ploaie scurtă care să înregistreze cantități estimate de aproximativ 10 litri pe metru pătrat, precum cea prognozată pentru ziua de joi, poate provoca inundații locale în pasaje sau zone joase, având în vedere ariditatea solului. 

„Pentru București, prognoza indică posibile averse joi după-amiază, începând cu ora 13:15, cu cantități estimate de aproximativ 10 litri pe metru pătrat sau puțin peste, ceea ce nu ar trebui să creeze probleme majore. Totuși, fiind ploi de vară, acestea pot deveni mai intense, așa cum se întâmplă și în alte zone ale țării în acest moment, unde au fost înregistrate cantități de până la 30 de litri pe metru pătrat într-o oră. În București, chiar și o ploaie de 10 litri pe metru pătrat, dacă cade într-un interval de 5-10 minute, poate provoca inundații locale, în special în pasaje sau zone joase, deoarece apa nu are timp să se scurgă. 

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Fenomenul este similar pe versanți: atunci când plouă torențial, apa se scurge rapid, iar dacă văile sunt colmatate cu gunoaie sau resturi, se pot forma baraje artificiale care amplifică riscul de viituri rapide. Astfel, modul în care autoritățile întrețin și curăță zonele sensibile, cum ar fi podurile și canalele de scurgere, poate reduce semnificativ aceste riscuri, permițând apei să se scurgă natural. Dacă aceste măsuri nu sunt respectate, pot apărea probleme locale severe, inclusiv viituri rapide”, a explicat Mihai Huștiu.

Ce ne așteaptă după o lună august extrem de secetoasă

Comparativ cu mediile multianuale, luna august înregistrează în mod obișnuit precipitații de aproximativ 65 de litri pe metru pătrat. În acest an, însă, s-au acumulat doar 10 litri pe metru pătrat, ceea ce plasează această lună printre cele mai secetoase din ultima perioadă. 

Potrivit meteorologului, precipitațiile din ultimele 24 de ore, în special în Transilvania, Moldova și sudul țării, au adus cantități de 5 până la 20 de litri pe metru pătrat, fiind benefice pentru culturile agricole, în special pentru rapiță, care se însămânțează în această perioadă și are nevoie de umiditate pentru încolțire. 

„În România, cea mai ploioasă lună din an este iunie, când fenomenele de instabilitate atmosferică sunt cele mai intense și produc cele mai abundente averse torențiale. Media națională a precipitațiilor în iunie este de aproape 90 de litri pe metru pătrat. Prin comparație, septembrie are o medie de aproximativ 50 de litri, iar august, în mod obișnuit, înregistrează în jur de 65 de litri. Cu toate acestea, luna august din acest an a fost extrem de secetoasă până în ultimele zile, acumulându-se doar 10 litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că aproape că nu a plouat deloc. 

Situația hidrologică începe să se îmbunătățească treptat în vestul și centrul Europei, unde au avut loc deja câteva episoade de instabilitate și ploi, iar altele sunt prognozate în continuare. Și în România se observă o schimbare: avem acum un episod de ploi, urmează altul duminică în jumătatea de nord a țării, iar un nou val este așteptat pe 3 septembrie. Aceste precipitații, deși nu sunt foarte abundente, reprezintă o ameliorare față de seceta extremă din ultima perioadă”, a mai transmis Mihai Huștiu.

Vestul țării, cea mai afectată regiune

Regiunea vestică a României rămâne cea mai afectată de secetă, unde întreaga vară a fost marcată de deficit de precipitații, iar ploile recente nu au adus îmbunătățiri semnificative. 

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Nici în perioada următoare, de până la zece zile, nu se întrevăd schimbări majore pentru această zonă, avertizează meteorologul.

 Pentru ca debitele râurilor mari, în special ale Dunării, să revină la normal, nu sunt suficiente una sau două ploi, ci este nevoie de mai multe episoade de precipitații care să se repete în timp. 

Cu toate acestea, prognoza pe termen scurt indică o continuare a precipitațiilor, ceea ce va contribui la o ușoară îmbunătățire a situației hidrologice în majoritatea zonelor țării, cu excepția vestului, care rămâne sub presiunea secetei pedologice. Huștiu a concluzionat:

„Totuși, pentru ca debitele râurilor mari, în special ale Dunării, să revină la normal, nu este suficientă o singură ploaie sau chiar două-trei. Este nevoie de mai multe astfel de episoade, care să se repete în timp. Pe termen scurt, prognoza pe următoarele zece zile indică o continuare a acestor precipitații, ceea ce va contribui la o ușoară îmbunătățire a situației. Ploile din ultimele 24 de ore, în special cele din Transilvania, Moldova și sudul țării, au adus cantități de 5 până la 20 de litri pe metru pătrat, ceea ce este benefic pentru culturile de rapiță, care se însămânțează tocmai în această perioadă și au nevoie de umiditate pentru încolțire. 

Precipitațiile continuă și astăzi, precum și mâine, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, ceea ce sugerează o revenire lentă, dar pozitivă, a condițiilor meteorologice. Din păcate, vestul țării rămâne cea mai afectată regiune, unde întreaga vară a fost secetoasă, iar ploile recente nu au adus îmbunătățiri semnificative. Nici în perioada următoare nu se întrevăd schimbări majore pentru această zonă”, a mai precizat meteorologul.

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