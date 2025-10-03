Două județe sub cod roșu de vreme severă. Frig, ploi, vânt și ninsori anunțate de meteorologi

Două județe din sudul țării sunt vineri, 3 octombrie, sub o avertizare Cod Roșu de vreme severă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Locuitorii din Dolj și Olt se cofruntă cu ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zonele montane.

ANM precizează că până la ora 21.00 a zilei de vineri „în județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100...110 l/mp”.

Vremea este însă deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17...20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Pe lângă avertizarea Cod roșu, Administrația Națională de Meteorologie emis și avertizări Cod portocaliu și Cod Galben, conform hărții ANM.

De joi dimineață, aria ploilor s-a extins treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.