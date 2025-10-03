Vijelii, ploi și viscol în jumătate de țară. Meteorologii avertizează: rafale de peste 90 km/h. Cât va mai dura vremea rea

Jumătate de țară este puternic afectată de vremea rea, cu vânturi puternice care depășesc 90 de kilometri pe oră la rafală, ploi și chiar viscol pe alocuri, avertizează meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis deja alerte privind vremea rea din perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, în care vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu vijelii și ninsori, dar și ploi abundente. În intervalul menționat temperaturile maxime sunt cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17...20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi aria ploilor s-a extins treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. „Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Vântul depășește, pe alocuri, la rafală, chiar și viteza de 90 de kilometri pe oră.

Cum va fi săptămâna viitoare

În săptămâna 6-13 octombrie, valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

În săptămâna 13-20 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

În săptămâna 20-27 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Ninge puternic la munte

Ninge abundent în zonele montane încă de joi seară, unde echipele de drumari acționează pentru menținerea circulației. Meteorologii avertizează că, la altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat, joi seară, că pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, ninge abundent și vântul suflă cu putere.

Echipele din Vâlcea acționează permanent pentru menținerea circulației în condiții de iarnă.

Drumarii le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate dacă nu au mașinile echipate corespunzător.

Meteorologii au anunțat vreme deosebit de rece până sâmbătă dimineață, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la peste 1.500 de metri altitudine.