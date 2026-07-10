Cum va fi vremea vineri, 10 iulie. Ploi și furtuni în mai multe regiuni, temperaturile scad sub normalul perioadei

România va avea parte de o zi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei meteorologilor, valorile termice vor scădea în aproape toate regiunile, iar vremea va fi instabilă în nordul, centrul și estul țării.

În aceste zone sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei și în prima parte a nopții. În Moldova și în zona Carpaților Orientali se pot acumula local cantități de apă de 15-20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe crestele montane și în timpul ploilor, unde rafalele pot atinge 40-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, în timp ce minimele vor coborî până la 6-7 grade în estul Transilvaniei, iar pe litoral vor fi de 19-20 de grade.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în a doua parte a zilei, când există o probabilitate redusă de apariție a unor ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, iar minima se va situa între 14 și 16 grade.

Cum va fi vremea în Cluj

La Cluj, meteorologii anunță o zi mai instabilă. Cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 24 de grade Celsius.

Vreme răcoroasă pe litoral

Și pe litoral vremea va fi mai răcoroasă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade, iar apa mării va avea între 20 și 22 de grade Celsius.

Instabilitate accentuată la munte

La munte, vremea va rămâne instabilă, în special în Carpații Orientali, unde sunt prognozate averse și descărcări electrice. Spre noapte, ploile se vor extinde local și în Munții Banatului.

Pe creste, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40-60 km/h, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă.