Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Estimările meteorologilor până la sfârșitul lunii iulie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 29 iunie – 27 iulie 2026, pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Prognoza indică o perioadă dominată de temperaturi ridicate, cu precipitații deficitare, mai ales în a doua parte a intervalului.

Urmează o lună iulie foarte caldă și predominant secetoasă.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie: căldură peste normal și ploi în vest și sud

Temperaturile vor fi peste media perioadei în toată țara, cu abateri pozitive mai accentuate în nord și nord-est.

Regimul de precipitații va fi excedentar în vest, sud și local în centru, în timp ce restul regiunilor vor avea ploi puține.

Săptămâna 6 - 13 iulie: valori termice normale, dar precipitații reduse

Temperaturile medii se vor situa în jurul normelor climatologice, fără variații semnificative.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, cu un minus pronunțat în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 13 - 20 iulie: din nou mai cald decât normal, ploi puține peste tot

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul în toate regiunile, cu abateri mai mari în vest, nord‑vest și centru.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, semn al unei perioade secetoase.

Săptămâna 20- 27 iulie: temperaturi ridicate și precipitații deficitare

Ultima săptămână din interval aduce temperaturi peste media climatologică, în special în vest și centru.

Ploile vor fi puține, cu un deficit accentuat în zonele intracarpatice.

Aceste prognoze sunt orientative și nu pot anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni violente sau vijelii.