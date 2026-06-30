search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Val de căldură extremă peste România. După 41 de grade urmează vijelii și furtuni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România traversează una dintre cele mai călduroase zile ale acestei veri. Marți, 30 iunie, valul de caniculă se intensifică în aproape toată țara, iar în vest, nord-vest și sud temperaturile vor atinge 40-41 de grade Celsius la umbră. În a doua parte a zilei, vremea se schimbă brusc în mai multe regiuni, unde sunt așteptate furtuni, grindină și vijelii.

Canicula pune stăpânire pe România. FOTO: Shutterstock
Canicula pune stăpânire pe România. FOTO: Shutterstock

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi extrem de ridicat, iar în multe zone indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Dobrogea și Bărăgan 

În Dobrogea și Bărăgan, căldura se instalează încă din prima parte a zilei, iar după-amiaza temperaturile ajung la aproximativ 38 de grade. Atmosfera va fi sufocantă, în timp ce pe litoral valorile maxime se vor situa în jurul a 30-33 de grade. Chiar dacă temperaturile sunt ceva mai scăzute decât în restul țării, umiditatea ridicată va amplifica senzația de căldură.

Moldova 

Sudul Moldovei și nordul Munteniei se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate temperaturi ale zilei, care pot ajunge la 40 de grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult senin, iar disconfortul termic va fi foarte ridicat.

În nordul Moldovei și în Bucovina sunt prognozate maxime de până la 38 de grade. Spre după-amiază, în zonele montane se dezvoltă nori de furtună, cu averse torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Transilvania, Maramureș și vestul țării 

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor resimți una dintre cele mai severe zile de caniculă din acest sezon. La Satu Mare sunt prognozate temperaturi de până la 41 de grade.

În vestul țării, inclusiv în Crișana și Banat, maximele vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade. Seara, instabilitatea atmosferică se accentuează, iar în special în Crișana sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Local, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Și în restul Transilvaniei vremea rămâne foarte caldă, cu temperaturi de până la 38 de grade la Târgu Mureș, însă după-amiaza vor apărea furtuni.

Oltenia și Muntenia 

Oltenia rămâne sub influența caniculei severe, cu temperaturi de 39-40 de grade și un indice temperatură-umezeală care depășește pragul critic.

Situația este similară și în Muntenia, unde în Lunca Dunării maximele vor atinge 40 de grade. Noaptea va rămâne foarte caldă, cu minime de 22-23 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală.

București 

Capitala va avea parte de încă o zi caniculară, cu temperaturi de aproximativ 39 de grade la umbră și un disconfort termic accentuat.

Spre noapte, cerul se va înnora treptat, iar probabilitatea de averse și descărcări electrice va crește.

La munte și pe litoral

La munte, canicula va fi urmată de furtuni puternice încă din cursul după-amiezii. Sunt prognozate averse torențiale, grindină și intensificări ale vântului. În următoarele zile, temperaturile vor scădea, însă ploile vor continua, iar în unele zone se pot acumula peste 50 de litri de apă pe metrul pătrat.

Pe litoral, maximele vor ajunge marți la 33 de grade, iar temperatura apei mării va fi de aproximativ 24 de grade. De miercuri, vremea se va răcori ușor, iar spre seară sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor rămâne în jurul valorii de 29-30 de grade, cu perioade de instabilitate atmosferică.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Începând de miercuri, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării. În București, maxima nu va mai depăși 31 de grade, însă vremea va deveni instabilă, cu ploi torențiale, tunete, fulgere și posibil vijelii.

Joi, valorile termice vor coborî spre 29 de grade, însă instabilitatea atmosferică se va menține, cu averse în mai multe regiuni și cantități importante de apă.

Vineri, vremea va rămâne schimbătoare, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de ploaie, iar temperaturile maxime vor fi apropiate de 29-30 de grade.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Detalii exclusive din dosarul fiului judecătoarei din Pitești arestat pentru trafic de droguri. Cum l-au păcălit anchetatorii să-și dezvăluie locația prin video-call: „Fă stânga și mergi până în capăt!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann. Anunțul a fost făcut imediat. Klopp, prima declarație
fanatik.ro
image
Culisele operațiunii ruse sub steag fals din București: începe procesul ucrainenilor care plănuiau un incendiu de proporții pe Bulevardul Unirii
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
digisport.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire sinceră despre viața sa amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Viața m-a frânt. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou”
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
observatornews.ro
image
S-a aflat! Cine e bărbatul MORT în atentatul din Monaco. Panică totală în Principat, după atacul cu bombă
cancan.ro
image
CASS la pensie peste 3.000 de lei anulat pentru anumiți pensionari. Un avocat explică cine e scutit
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
La ce temperatură ajunge asfaltul pe timp de caniculă. România a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie din istoria măsurătorilor
playtech.ro
image
Pierluigi Collina, decizie dură după greșelile lui Istvan Kovacs de la Argentina – Iordania!
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
digisport.ro
image
Cel mai bun ceai pentru persoanele cu probleme arteriale. Sfaturile unui specialist despre cum poți să incluzi băutura în dieta ta zilnică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bomba zilei! Cine va fi noul premier al României
romaniatv.net
image
Patriarhul Daniel, propus premier. Se dorește numirea Guvernului Reconstrucției Naționale
mediaflux.ro
image
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat?
click.ro
image
Mircea Radu și Raluca Olaru s-au despărțit. Divorțul a fost ținut departe de ochii publicului
click.ro
image
A rupt internetul, la numai 16 ani! Fiica lui Ionuț Dolănescu și-a moștenit bunica: „Are vocea Mariei Ciobanu!”. Piesa îți dă fiori
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irinel Columbeanu are tabieturi de milionar și la azil: „Își bea cafeaua în grădină.” Interdicții pe caniculă, după cele 3 AVC-uri
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat?

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte