Val de căldură extremă peste România. După 41 de grade urmează vijelii și furtuni

România traversează una dintre cele mai călduroase zile ale acestei veri. Marți, 30 iunie, valul de caniculă se intensifică în aproape toată țara, iar în vest, nord-vest și sud temperaturile vor atinge 40-41 de grade Celsius la umbră. În a doua parte a zilei, vremea se schimbă brusc în mai multe regiuni, unde sunt așteptate furtuni, grindină și vijelii.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi extrem de ridicat, iar în multe zone indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan, căldura se instalează încă din prima parte a zilei, iar după-amiaza temperaturile ajung la aproximativ 38 de grade. Atmosfera va fi sufocantă, în timp ce pe litoral valorile maxime se vor situa în jurul a 30-33 de grade. Chiar dacă temperaturile sunt ceva mai scăzute decât în restul țării, umiditatea ridicată va amplifica senzația de căldură.

Moldova

Sudul Moldovei și nordul Munteniei se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate temperaturi ale zilei, care pot ajunge la 40 de grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult senin, iar disconfortul termic va fi foarte ridicat.

În nordul Moldovei și în Bucovina sunt prognozate maxime de până la 38 de grade. Spre după-amiază, în zonele montane se dezvoltă nori de furtună, cu averse torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Transilvania, Maramureș și vestul țării

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor resimți una dintre cele mai severe zile de caniculă din acest sezon. La Satu Mare sunt prognozate temperaturi de până la 41 de grade.

În vestul țării, inclusiv în Crișana și Banat, maximele vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade. Seara, instabilitatea atmosferică se accentuează, iar în special în Crișana sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Local, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Și în restul Transilvaniei vremea rămâne foarte caldă, cu temperaturi de până la 38 de grade la Târgu Mureș, însă după-amiaza vor apărea furtuni.

Oltenia și Muntenia

Oltenia rămâne sub influența caniculei severe, cu temperaturi de 39-40 de grade și un indice temperatură-umezeală care depășește pragul critic.

Situația este similară și în Muntenia, unde în Lunca Dunării maximele vor atinge 40 de grade. Noaptea va rămâne foarte caldă, cu minime de 22-23 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală.

București

Capitala va avea parte de încă o zi caniculară, cu temperaturi de aproximativ 39 de grade la umbră și un disconfort termic accentuat.

Spre noapte, cerul se va înnora treptat, iar probabilitatea de averse și descărcări electrice va crește.

La munte și pe litoral

La munte, canicula va fi urmată de furtuni puternice încă din cursul după-amiezii. Sunt prognozate averse torențiale, grindină și intensificări ale vântului. În următoarele zile, temperaturile vor scădea, însă ploile vor continua, iar în unele zone se pot acumula peste 50 de litri de apă pe metrul pătrat.

Pe litoral, maximele vor ajunge marți la 33 de grade, iar temperatura apei mării va fi de aproximativ 24 de grade. De miercuri, vremea se va răcori ușor, iar spre seară sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor rămâne în jurul valorii de 29-30 de grade, cu perioade de instabilitate atmosferică.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Începând de miercuri, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării. În București, maxima nu va mai depăși 31 de grade, însă vremea va deveni instabilă, cu ploi torențiale, tunete, fulgere și posibil vijelii.

Joi, valorile termice vor coborî spre 29 de grade, însă instabilitatea atmosferică se va menține, cu averse în mai multe regiuni și cantități importante de apă.

Vineri, vremea va rămâne schimbătoare, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de ploaie, iar temperaturile maxime vor fi apropiate de 29-30 de grade.