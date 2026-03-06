SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale

Marina SUA pregătește operațiuni de escortare a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Oficialii americani au precizat când vor intra în vigoare aceste măsuri.

Marina Statelor Unite ale Americii va începe escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, în momentul în care resursele militare americane din regiune nu vor mai fi concentrate asupra contracarării atacurilor de represalii ale Iran împotriva statelor vecine, potrivit Reuters.

Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Fox News că escortarea navelor va începe „cât de repede putem”, imediat ce situația de securitate va permite desfășurarea operațiunilor navale.

Oficialul american a explicat că, în prezent, resursele militare ale Statelor Unite sunt concentrate pe reducerea capacității Iranului de a provoca instabilitate în regiune și de a amenința atât statele vecine, cât și cetățenii americani aflați în zonă. El a subliniat că operațiunile militare au drept scop limitarea riscurilor de securitate înainte de reluarea completă a protecției maritime comerciale.

„Mai întâi trebuie să reducem semnificativ capacitatea lor de a provoca probleme, iar apoi, de îndată ce situația va fi considerată rezonabil de sigură, vom escorta navele prin strâmtoare și vom permite reluarea fluxului energetic”, a afirmat Chris Wright, potrivit sursei citate.

Secretarul american a încercat, de asemenea, să calmeze preocupările legate de creșterea prețurilor la combustibili. Deşi, pețurile la benzină au atins un nivel ridicat, cel mai mare din timpul administrației prezidențiale a lui Donald Trump, însă Wright a afirmat că majorarea este doar temporară. El a apreciat că evoluția prețurilor reprezintă „o întrerupere minoră pentru moment” și a estimat că situația ar putea dura „câteva săptămâni, nu luni”.

În cadrul aceluiaşi interviu, oficialul american a mai precizat că decizia de a permite Indiei să cumpere petrol rusesc pentru o perioadă limitată de 30 de zile nu reprezintă o schimbare de politică față de Rusia. Măsura este considerată una temporară, menită să prevină perturbările majore ale pieței globale de energie, într-un context marcat de conflictul militar dintre Rusia și Ucraina și de volatilitatea piețelor energetice internaționale.