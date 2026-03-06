search
Vineri, 6 Martie 2026
Trump descoperă utilitatea aliaților europeni, în contextul războiului cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, pare să reevalueze importanța relațiilor cu aliații europeni, în contextul conflictului militar dintre Statele Unite, Israel și Iran. După luni de critici și tensiuni cu liderii europeni, administrația de la Washington se confruntă acum cu refuzul unor parteneri cheie de a sprijini direct operațiunile militare.

Potrivit unor oficiali occidentali, operațiunile inițiale ale SUA ar fi fost mai simple dacă Regatul Unit ar fi permis bombardierelor americane să decoleze de la baze militare britanice. Însă premierul britanic Keir Starmer a limitat utilizarea facilităților militare ale țării la operațiuni „strict defensive”, refuzând implicarea în atacuri, scrie politico.eu.

O poziție similară a fost adoptată și de premierul spaniol Pedro Sánchez, care a criticat intervenția militară împotriva Iranului și a refuzat să permită folosirea bazelor aeriene aflate sub control spaniol pentru operațiuni de atac. Declarațiile sale au provocat reacții dure din partea președintelui american.

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că războiul împotriva Iranului este periculos și ar putea încălca dreptul internațional, subliniind că Franța nu poate sprijini o astfel de acțiune militară.

Tensiuni transatlantice

Diferențele de poziție riscă să amplifice tensiunile dintre Statele Unite și Europa. Casa Albă a sugerat că aliații europeni ar trebui să sprijine operațiunile militare, argumentând că Iranul reprezintă o amenințare atât pentru America, cât și pentru securitatea Europei.

În schimb, mai mulți lideri europeni au adoptat un ton mai rezervat, condamnând atacurile iraniene de represalii, dar evitând să sprijine explicit ofensiva militară americană.

Disputa a fost amplificată de declarațiile președintelui Trump, care l-a criticat public pe premierul britanic, afirmând că situația actuală nu mai reflectă relația istorică dintre Washington și Londra.

Amintiri din perioada războiului din Irak

Pentru multe guverne europene, actuala criză evocă tensiunile din 2003, când invazia Irakului, condusă de administrația americană a lui George W. Bush, a divizat profund alianța transatlantică.

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, Trump a adoptat o politică externă mai confruntațională față de partenerii europeni. El a redus sprijinul pentru Ucraina, a criticat liderii europeni în privința migrației și a relansat disputa privind statutul Groenlandei.

În același timp, administrația americană a lansat atacurile împotriva Iranului fără consultări extinse cu aliații din NATO, ceea ce a amplificat reticența unor capitale europene.

Impactul asupra operațiunilor militare

Refuzul Spaniei de a permite folosirea bazelor sale aeriene a determinat relocarea unor aeronave militare americane către alte facilități din Europa. În schimb, Germania a autorizat utilizarea bazei aeriene de la Ramstein de către forțele americane.

Cancelarul german Friedrich Merz a fost lăudat de președintele american pentru această decizie, deși Berlinul nu participă direct la operațiunile militare.

Posibil rol pentru Ucraina

În mod neașteptat, Washingtonul ar fi solicitat sprijin și din partea Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că parteneri internaționali au cerut asistență tehnologică în domeniul apărării anti-drone.

Ucraina a acumulat o experiență considerabilă în interceptarea dronelor de tip Shahed, utilizate de Rusia în războiul declanșat prin Invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Același tip de drone este folosit acum de Iran în atacurile de represalii împotriva unor ținte americane și regionale.

Zelenski a spus că Ucraina ar putea oferi sprijin doar dacă acest lucru nu îi afectează propria capacitate de apărare și dacă contribuie la eforturile diplomatice pentru încheierea războiului.

Îngrijorări privind escaladarea

Mai multe state europene, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, au început să trimită nave și alte resurse militare în Orientul Mijlociu, în principal pentru a-și proteja interesele și cetățenii din regiune.

Totuși, diplomați europeni avertizează că desfășurarea de forțe chiar și în scop defensiv ar putea crește riscul ca aceste state să fie implicate direct în conflict, pe măsură ce situația din regiune se deteriorează.

În acest context, unii oficiali europeni spun că actuala criză ar putea reprezenta un test major pentru relația dintre Statele Unite și aliații săi tradiționali.

