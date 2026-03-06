Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura până la șase săptămâni

Campania militară a Statelor Unite împotriva Iranului ar putea dura între patru și șase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit publicației The Guardian.

Oficialul american a afirmat că Statele Unite sunt pe cale să preia controlul asupra spațiului aerian iranian și a dat asigurări că armata americană dispune de suficiente stocuri de arme pentru a susține operațiunea.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, sugerase că războiul ar putea dura aproximativ patru sau cinci săptămâni, dar a admis că conflictul s-ar putea prelungi „mult mai mult”.

La rândul său, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea militară va continua atât timp cât va fi necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite de Washington.

„Calendarul nostru este al nostru și numai noi putem să îl controlăm”, a afirmat acesta.

SUA analizează posibili lideri pentru Iran

Potrivit lui Karoline Leavitt, administrația americană analizează și o serie de potențiali candidați care ar putea conduce Iranul, însă nu a oferit detalii.

„Știu că există o serie de persoane pe care agențiile noastre de informații și guvernul Statelor Unite le analizează, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a transmis că urmărește „capitularea necondiționată” a guvernului iranian.

Potrivit lui Karoline Leavitt, acest lucru ar însemna că Iranul nu va mai reprezenta o amenințare pentru Statele Unite și că obiectivele operațiunii militare, denumită „Epic Fury”, vor fi îndeplinite.

„Ceea ce vrea să spună președintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forțelor armate americane, va decide că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite ale Americii și că obiectivele operațiunii Epic Fury au fost îndeplinite în totalitate, Iranul se va afla, în esență, într-o situație de capitulare necondiționată, indiferent dacă va recunoaște acest lucru sau nu”, a explicat aceasta.

Reacția Iranului

Între timp, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis pe rețeaua X că țara sa rămâne deschisă unei păci durabile în regiune, dar nu va renunța la dreptul de a se apăra.

„Să fim clari: suntem dedicați păcii durabile în regiune, dar nu ezităm în niciun moment să apărăm demnitatea și autoritatea țării noastre”, a scris liderul iranian.

Totodată, acesta a afirmat că anumite state, fără a le nominaliza, au început deja eforturi de mediere pentru a pune capăt conflictului.

Declarațiile privind posibilitatea unei „capitulări necondiționate” au provocat reacții imediate pe piețele financiare, investitorii temându-se că războiul ar putea afecta aprovizionarea globală cu energie.