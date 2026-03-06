Scandal şi ameninţări la Muzeul Național „George Enescu”. O jurnalistă a dezvăluit condiţiile improprii de depozitate a obiectelor de tezaur. „M-a întrebat dacă sunt terorist”

Scandal la Muzeul Național „George Enescu” după ce o anchetă jurnalistică a scos la iveală că manuscrisele și bunurile de patrimoniu ale compozitorului au fost depozitate timp de peste patru ani în condiții improprii. Autoarea dezvăluirilor spune că a fost ameninţată.

Scandalul a izbucnit după publicarea anchetei realizate de jurnalista Alexandra Tănăsescu pentru publicația „Cultura la dubă”, în care a relatat că manuscrisele marelui compozitor George Enescu, inclusiv cel al operei „Oedipe”, împreună cu obiecte personale, piese de mobilier, fotografii și alte bunuri mobile clasate în Tezaur sau Patrimoniul Național, au fost ținute de Muzeul Național „George Enescu”, timp de patru ani și jumătate, în containere modulare amplasate în aer liber, în apropierea șantierului de restaurare a muzeului.

→ Imaginea 1/2: container cu obiecte de tezaur foto cultura la duba jpg

Potrivit acesteia, procesul de consolidare și restaurare a Muzeului Național „George Enescu” (Palatul Cantacuzino și Casa Memorială) a început în 2021 și ar fi trebuit să se încheie la finalul lui 2023. Totuși, după doi ani, firma executantă realizase doar 25% din lucrări, iar Ministerul Culturii a decis închiderea șantierului.

Din 2021, muzeul, inclus pe lista Patrimoniului European, a rămas sub schele sau proptele de lemn, iar bunurile mobile, cu excepția viorilor, au fost depozitate în containere dotate cu aer condiționat, care ar fi funcționat non-stop.

Totuși, iarna trecută, unul dintre aparate s-a stricat, iar obiectele au stat câteva nopți la temperaturi sub zero, iar la topirea zăpezii containerele au fost inundate, potrivit imaginilor apărute în presă.

Autoarea anchetei, amenințată de conducerea muzeului

Alexandra Tănăsescu, autoarea anchetei, susține că, după publicarea articolului, a fost hărțuită și intimidată de oficialii muzeului.

„Am fost sunată de managerul Muzeului Național «George Enescu», Cristina Andrei, pusă pe speaker în timpul unei ședințe de urgență a Consiliului de Administrație al muzeului, intimidată, certată pentru că am îndrăznit să arăt condițiile în care e ținut patrimoniul și acuzată că eu și sursele mele vom fi responsabile în cazul unui jaf asupra patrimoniului depozitat în containere.

Și mai grav este că în timpul convorbirii respective o persoană care s-a prezentat drept «reprezentantul legal al Ministerului Culturii, avocat Lidia Chiran», a făcut presiuni la adresa mea să-mi dezvălui sursele, a afirmat (fals) că avertizorii de integritate sunt publici și tot fals că trei surse ar trebui să însemne trei specialiști. Avocata m-a înștiințat că sfătuiește consiliul să-mi facă plângere penală pentru că eu am pus în pericol patrimoniul, pe care muzeul a ales să-l depoziteze de 4 ani și jumătate în containere care nu respectă legea!

Când am încercat să îmi spun punctul de vedere și am anunțat că discuția este înregistrată, reprezentanta Ministerului Culturii m-a întrebat dacă sunt terorist și m-a amenințat din nou că îmi va face plângere penală pentru înregistrare”, a povestit jurnalista pe Facebook.

Poziția muzeului și a ministerului

În urma anchetei din „Cultura la dubă”, Andras Istvan Demeter, ministrul Culturii, a anunţat printr-un comunicat de presă că a dispus o anchetă şi că va trimite o comisie de control la Muzeu, pentru a analiza condiţiile în care sunt păstrate obiectele de patrimoniu.

La scurt timp, Ministerul Culturii a precizat, de asemenea, că avocata Lidia Chiran nu avea mandat de reprezentare din partea instituției în ședința consiliului de administrație, deși are contract cu muzeul.

La rândul său, Muzeul Național „George Enescu” a negat toate acuzaţiile în ceea ce priveşte modul de conservare a manuscriselor şi a celorlalte obiecte de patrimoniu care i-au aparţinut marelui compozitor român.

„Manuscrisele lui George Enescu sunt păstrate conform normelor de conservare în vigoare. Cutiile sunt așezate pe rafturi, în containere. Muzeul fiind în restaurare, nu au fost găsite alte spații corespunzătoare pentru depozitare”, au spus reprezentanţii muzeului pentru TVR.

La aceeaşi concluzie pare să fi ajuns şi Ministerul Culturii, potrivit postării pe care a făcut-o pe Facebook.

„Până în acest moment, în cadrul verificărilor efectuate, nu au fost identificate situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur.

Comisia a constatat că obiectele sanitare la care se face referire în materialul de presă au fost demontate din corpul de clădire în care se aflau și preluate de către reprezentanții muzeului, aflându-se depozitate, împreună cu alte obiecte, într-un spațiu corespunzător; mai precis: o magazie.

De asemenea, tot în urma verificărilor, ni s-a comunicat faptul că unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum, ci ele reprezintă material de arhivă din anii trecuți. Elementele respective urmează a fi restaurate și reintegrate în imobil în cadrul lucrărilor de reabilitare a corpurilor de clădire aferente investiției”, a transmis, joi, 5 martie, Ministerul Culturii.