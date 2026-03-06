search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal şi ameninţări la Muzeul Național „George Enescu”. O jurnalistă a dezvăluit condiţiile improprii de depozitate a obiectelor de tezaur. „M-a întrebat dacă sunt terorist”

0
0
Publicat:

Scandal la Muzeul Național „George Enescu” după ce o anchetă jurnalistică a scos la iveală că manuscrisele și bunurile de patrimoniu ale compozitorului au fost depozitate timp de peste patru ani în condiții improprii. Autoarea dezvăluirilor spune că a fost ameninţată.

Imagini de la Muzeul Naţional "George Enescu". FOTO: colaj Cultura la dubă
Imagini de la Muzeul Naţional "George Enescu". FOTO: colaj Cultura la dubă

Scandalul a izbucnit după publicarea anchetei realizate de jurnalista Alexandra Tănăsescu pentru publicația „Cultura la dubă”, în care a relatat că manuscrisele marelui compozitor George Enescu, inclusiv cel al operei „Oedipe”, împreună cu obiecte personale, piese de mobilier, fotografii și alte bunuri mobile clasate în Tezaur sau Patrimoniul Național, au fost ținute de Muzeul Național „George Enescu”,  timp de patru ani și jumătate, în containere modulare amplasate în aer liber, în apropierea șantierului de restaurare a muzeului.

container cu obiecte de tezaur foto cultura la duba jpg
Imaginea 1/2: container cu obiecte de tezaur foto cultura la duba jpg
container cu obiecte de tezaur foto cultura la duba jpg
Biblioteca muzicologului George Breazu foto Cultura la duba jpg

Potrivit acesteia, procesul de consolidare și restaurare a Muzeului Național „George Enescu” (Palatul Cantacuzino și Casa Memorială) a început în 2021 și ar fi trebuit să se încheie la finalul lui 2023. Totuși, după doi ani, firma executantă realizase doar 25% din lucrări, iar Ministerul Culturii a decis închiderea șantierului.

Din 2021, muzeul, inclus pe lista Patrimoniului European, a rămas sub schele sau proptele de lemn, iar bunurile mobile, cu excepția viorilor, au fost depozitate în containere dotate cu aer condiționat, care ar fi funcționat non-stop.

Totuși, iarna trecută, unul dintre aparate s-a stricat, iar obiectele au stat câteva nopți la temperaturi sub zero, iar la topirea zăpezii containerele au fost inundate, potrivit imaginilor apărute în presă.

Autoarea anchetei, amenințată de conducerea muzeului

Alexandra Tănăsescu, autoarea anchetei, susține că, după publicarea articolului, a fost hărțuită și intimidată de oficialii muzeului.

„Am fost sunată de managerul Muzeului Național «George Enescu», Cristina Andrei, pusă pe speaker în timpul unei ședințe de urgență a Consiliului de Administrație al muzeului, intimidată, certată pentru că am îndrăznit să arăt condițiile în care e ținut patrimoniul și acuzată că eu și sursele mele vom fi responsabile în cazul unui jaf asupra patrimoniului depozitat în containere.

Și mai grav este că în timpul convorbirii respective o persoană care s-a prezentat drept «reprezentantul legal al Ministerului Culturii, avocat Lidia Chiran», a făcut presiuni la adresa mea să-mi dezvălui sursele, a afirmat (fals) că avertizorii de integritate sunt publici și tot fals că trei surse ar trebui să însemne trei specialiști. Avocata m-a înștiințat că sfătuiește consiliul să-mi facă plângere penală pentru că eu am pus în pericol patrimoniul, pe care muzeul a ales să-l depoziteze de 4 ani și jumătate în containere care nu respectă legea!

Citește și: Cezar Florea, proprietarul Casei de Licitaţii Historic, răspunde acuzaţiilor legate de obiectele lui Enescu. „Noi am îndeplinit condiţiile legale”

Când am încercat să îmi spun punctul de vedere și am anunțat că discuția este înregistrată, reprezentanta Ministerului Culturii m-a întrebat dacă sunt terorist și m-a amenințat din nou că îmi va face plângere penală pentru înregistrare”, a povestit jurnalista pe Facebook.

Poziția muzeului și a ministerului

În urma anchetei din „Cultura la dubă”, Andras Istvan Demeter, ministrul Culturii, a anunţat printr-un comunicat de presă că a dispus o anchetă şi că va trimite o comisie de control la Muzeu, pentru a  analiza condiţiile în care sunt păstrate obiectele de patrimoniu.

La scurt timp, Ministerul Culturii a precizat, de asemenea, că avocata Lidia Chiran nu avea mandat de reprezentare din partea instituției în ședința consiliului de administrație, deși are contract cu muzeul.

La rândul său, Muzeul Național „George Enescu” a negat toate acuzaţiile în ceea ce priveşte modul de conservare a manuscriselor şi a celorlalte obiecte de patrimoniu care i-au aparţinut marelui compozitor român.

„Manuscrisele lui George Enescu sunt păstrate conform normelor de conservare în vigoare. Cutiile sunt așezate pe rafturi, în containere. Muzeul fiind în restaurare, nu au fost găsite alte spații corespunzătoare pentru depozitare”, au spus reprezentanţii muzeului pentru TVR.

Citește și: Lazăr: România ar trebui să obţină o parte din bunurile sechestrate de Occident de la ruşi ca garanţie până la returnarea tezaurului

La aceeaşi concluzie pare să fi ajuns şi Ministerul Culturii, potrivit postării pe care a făcut-o pe Facebook.

„Până în acest moment, în cadrul verificărilor efectuate, nu au fost identificate situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur.

Comisia a constatat că obiectele sanitare la care se face referire în materialul de presă au fost demontate din corpul de clădire în care se aflau și preluate de către reprezentanții muzeului, aflându-se depozitate, împreună cu alte obiecte, într-un spațiu corespunzător; mai precis: o magazie.

De asemenea, tot în urma verificărilor, ni s-a comunicat faptul că unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum, ci ele reprezintă material de arhivă din anii trecuți. Elementele respective urmează a fi restaurate și reintegrate în imobil în cadrul lucrărilor de reabilitare a corpurilor de clădire aferente investiției”, a transmis, joi, 5 martie, Ministerul Culturii.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se BUCURE că sunt lângă RĂZBOI. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
gandul.ro
image
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
mediafax.ro
image
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Oraşul din România care vrea să facă un "cartier roşu" la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc
observatornews.ro
image
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
playtech.ro
image
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Circulație OPRITĂ pe A7! Accident CUMPLIT acum... Vezi mai mult
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Un nou conflict granița României! Zelenski l-a amenințat cu moartea pe Viktor Orban
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
FotoJet (61) jpg
Sydney Sweeney, cod roșu de erotism! Sânii mari, naturali și fermi n-au lăsat-o niciodată în anonimat
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal