Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Ce a găsit un bărbat în coletul pe care îl comandase de pe Temu: „Era viu. Sunt șocat, putea fi mult mai grav"

Publicat:

Un tânăr din Spresiano, provincia italiană Treviso, a trăit o experiență șocantă după a comandat un set de șah de pe platforma Temu. În interiorul coletului, bărbatul a descoperit un scorpion viu.

Coletul a fost expediat din China. FOTO Shutterstock
Coletul a fost expediat din China. FOTO Shutterstock

D.N. comandase produsul, expediat din China, în urmă cu două săptămâni, de pe Temu, relatează publicația Treviso Today.

Pe 4 martie, coletul a fost livrat de curier, însă destinatarul l-a deschis abia seara, în camera sa.

Potrivit tânărului, la început totul părea normal: produsul era intact, ambalajul nu prezenta urme suspecte.

Din cutie a ieșit însă un scorpion lung de aproximativ 5–6 centimetri.

„Într-un prim moment nu mi-am dat seama de nimic, dar după ce am deschis pachetul și am verificat cutia șe șah, am văzut cum din cutie a ieșit un scorpion negru”, a povestit tânărul pentru TrevisoToday.

Animalul era viu și foarte activ

Deși coletul fusese sigilat timp de două săptămâni, scorpionul era în viață și se mișca rapid. Tânărul a relatat că a avut noroc:

„Doar din întâmplare nu m-a înțepat. Dacă deschideam cutia pe partea cealaltă, scorpionul -  poate otrăvitor - ar fi ajuns în mâinile mele”. 

A folosit primul obiect pe care l-a găsit la îndemână și a ucis scorpionul.

Tânărul a mărturisit că este încă „șocat” de cele întâmplate și că intenționează să depună un o reclamație oficială către Temu, considerând incidentul extrem de periculos.

„Situația putea fi mult mai gravă”, a adăugat el.

Amintim că, în urmă cu trei ani, o femeie din Iași a ajuns la spital înțepată de un scorpion care se afla printre bananele cumpărate de la un supermarket.

În 2022, în Brazilia, un băiețel în vârstă de 7 ani a suferit șapte atacuri de cord și a murit, după ce a fost înțepat de unul dintre cei mai veninoși scorpioni din America de Sud, în timp ce se încălța.

