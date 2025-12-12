search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea se răcește în toată țara. Unde sunt anunțate temperaturi negative și ninsori

0
0
Publicat:

Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în Capitală, au anunțat meteorologii. În masivele estice sunt așteptate ninsori slabe și intensificări ale vântului, iar de duminică dimineață minimele vor coborî sub 0°C.

Pe finalul săptămânii, maximele vor varia ușor de la o zi la alta. FOTO: Shutterstock
Pe finalul săptămânii, maximele vor varia ușor de la o zi la alta. FOTO: Shutterstock

România se menține, totuși, într-un regim termic mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

„Rămânem în continuare pe un semn de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a spus directorul ANM, Elena Mateescu la Digi 24, precizând că săptămâna 15–22 decembrie este estimată a fi cea mai caldă din întreg intervalul analizat. Abaterile termice sunt cuprinse între +2,5 și +4°C la nivelul întregii țări.

Pentru finalul acestei săptămâni și săptămâna viitoare, maximele vor varia ușor de la o zi la alta, fiind cuprinse între 9 și 14-15°C, cele mai ridicate temperaturi urmând să fie în regiunile extracarpatice și în dealurile subcarpatice.

Joi s-au înregistrat deja valori neobișnuit de mari pentru luna decembrie: 17°C la Pătârlagele și Pitești și 12°C în Capitală.

Ploaie slabă, burniță și ninsori la altitudini mari

Meteorologii anunță precipitații slabe în următoarele zile, în special sub formă de burniță sau ploaie slabă. La altitudini mari din Carpații Orientali sunt posibile precipitații mixte și ninsori slabe, însoțite de intensificări ale vântului ce pot atinge 60–70 km/h. În zonele joase, rafalele se vor situa între 40–50 km/h.

Minime negative în aproape toată țara

Temperaturile minime vor coborî sub zero grade de duminică dimineață, ajungând până la -3°C, iar în depresiunile din estul Transilvaniei până la -4°C. Pe litoral, minimele se vor menține în jur de 4–5°C.

În București, sunt prognozate valori minime de -2°C în weekend, iar luni dimineață chiar -3°C, a precizat Mateescu.

Răcire spre finalul lunii decembrie

Estimările pentru perioada 22–29 decembrie indică menținerea unor temperaturi pozitive, de 1–2°C peste normal, însă după 29 decembrie va fio scădere a temperaturilor spre valorile obișnuite ale sfârșitului de decembrie și începutului de ianuarie.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor
gandul.ro
image
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
mediafax.ro
image
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Ce salariu are un poliţist în 2025: venitul a scăzut faţă de anul trecut
playtech.ro
image
Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un nou virus periculos se răspândește extrem de rapid. Debutează cu febră și vărsături, mai ales în cazul copiilor
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri în București, publicată de PMB! Ce dări plătesc bucureștenii de la 1 ianuarie 2026. Unele aproape se dublează
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani