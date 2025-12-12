Vremea se răcește în toată țara. Unde sunt anunțate temperaturi negative și ninsori

Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în Capitală, au anunțat meteorologii. În masivele estice sunt așteptate ninsori slabe și intensificări ale vântului, iar de duminică dimineață minimele vor coborî sub 0°C.

România se menține, totuși, într-un regim termic mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

„Rămânem în continuare pe un semn de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a spus directorul ANM, Elena Mateescu la Digi 24, precizând că săptămâna 15–22 decembrie este estimată a fi cea mai caldă din întreg intervalul analizat. Abaterile termice sunt cuprinse între +2,5 și +4°C la nivelul întregii țări.

Pentru finalul acestei săptămâni și săptămâna viitoare, maximele vor varia ușor de la o zi la alta, fiind cuprinse între 9 și 14-15°C, cele mai ridicate temperaturi urmând să fie în regiunile extracarpatice și în dealurile subcarpatice.

Joi s-au înregistrat deja valori neobișnuit de mari pentru luna decembrie: 17°C la Pătârlagele și Pitești și 12°C în Capitală.

Ploaie slabă, burniță și ninsori la altitudini mari

Meteorologii anunță precipitații slabe în următoarele zile, în special sub formă de burniță sau ploaie slabă. La altitudini mari din Carpații Orientali sunt posibile precipitații mixte și ninsori slabe, însoțite de intensificări ale vântului ce pot atinge 60–70 km/h. În zonele joase, rafalele se vor situa între 40–50 km/h.

Minime negative în aproape toată țara

Temperaturile minime vor coborî sub zero grade de duminică dimineață, ajungând până la -3°C, iar în depresiunile din estul Transilvaniei până la -4°C. Pe litoral, minimele se vor menține în jur de 4–5°C.

În București, sunt prognozate valori minime de -2°C în weekend, iar luni dimineață chiar -3°C, a precizat Mateescu.

Răcire spre finalul lunii decembrie

Estimările pentru perioada 22–29 decembrie indică menținerea unor temperaturi pozitive, de 1–2°C peste normal, însă după 29 decembrie va fio scădere a temperaturilor spre valorile obișnuite ale sfârșitului de decembrie și începutului de ianuarie.