A murit Annabel Schofield, model și actriță galeză, celebră în serialul „Dallas”

Modelul și actrița Annabel Schofield, născută în Țara Galilor și cunoscută pentru aparițiile sale pe coperțile Vogue și pentru rolul din serialul „Dallas”, a murit sâmbătă, 28 februarie 2026, la Los Angeles, după o luptă cu cancerul, a anunțat creatoarea de modă Catalina Guirado, conform Hollywood Reporter.

Annabel Schofield a fost una dintre figurile emblematice ale modei londoneze în anii ’80, perioadă în care orașul era un epicentru al stilului avangardist.

„Sincer, cred că Londra [este cea mai bună] în ceea ce privește stilul de ultimă oră, datorită noilor romantici, sfârșitului punk-ului, Viviennei Westwood, Katherinei Hamnett, stilului Body Map [și] Buffalo…”, spunea Schofield într-un interviu din 2012 pentru Mirror80.

Reprezentată de agenția Take Two, ea a devenit o prezență constantă pe coperțile revistelor de modă și a colaborat cu branduri internaționale precum Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon și Boots No. 7. Un moment memorabil al carierei sale a fost apariția într-o reclamă Bugle Boy Jeans, în care rostea replica iconică: „Scuzați-mă, aceia sunt blugi Bugle Boy pe care îi purtați?”, conducând un Ferrari negru prin deșert.

Melissa Richardson, fostă proprietară a agenției Take Two, a declarat: „A fost una dintre favoritele lui David Bailey și a apărut în nenumărate ședințe foto pentru Vogue italiană. Era loială, grijulie și, mai presus de toate, o frumusețe izbitoare. Își cunoștea meseria. Era cea mai bună.”

De la modeling la Hollywood Născută pe 4 septembrie 1963, în Llanelli, Țara Galilor, Schofield a fost influențată de cinematografie încă din copilărie, tatăl său, John D. Schofield, fiind director de producție pentru filme precum „Romancing the Stone” și „Jerry Maguire”.

În 1988, la apogeul carierei sale de model, s-a mutat la Los Angeles, unde a interpretat rolul lui Laurel Ellis în serialul „Dallas”, alături de Larry Hagman. În paralel, a jucat în filme precum „Solar Crisis”, cu Charlton Heston, și „Dragonard”. Ulterior, s-a implicat în producția unor filme precum „The Brothers Grimm” și „City of Ember”.

Producător, scriitoare și colaborări cu artiști celebri În 2010, Schofield a fondat Bella Bene Productions, o companie de producție din Burbank, California, care a dezvoltat proiecte muzicale, de modă și reclame, colaborând cu artiști de renume precum Nick Egan, cunoscut pentru lucrările sale cu The Clash și Oasis. De asemenea, a produs o campanie 3D Guerlain cu Angelina Jolie, alături de fotograful Will Camden.

Schofield a scris romanul semi-autobiografic „Alinierea cireșelor”, inspirat din experiența sa de model și actriță în anii ’80. Cartea include o dedicație specială prietenului său, Heath Ledger, cu care a colaborat în „The Brothers Grimm”.

Annabel Schofield rămâne o figură iconică a modei și cinematografiei internaționale, cu o carieră care a traversat podiumurile londoneze, Hollywood-ul și literatura.