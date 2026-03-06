search
Vineri, 6 Martie 2026
Accident grav în Brăila: o persoană a murit și alta a fost rănită. Traficul pe DN21, blocat

Publicat:

O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit în orașul Însurăței, din județul Brăila. În urma accidentului, traficul pe DN21 a fost oprit.

O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav, într-un accident în județul Brăila.FOTO: ISU Brăila
O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav, într-un accident în județul Brăila.FOTO: ISU Brăila

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, la locul intervenției au fost mobilizate echipaje ale Gărzii de Intervenție Însurăței, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. De asemenea, în sprijin a fost trimisă și o autospecială de descarcerare de la Detașamentul 2 de pompieri Brăila.

La intervenție au participat și echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean Brăila, care au trimis trei ambulanțe, dintre care una cu medic.

În urma impactului dintre cele două autoturisme, două persoane au rămas încarcerate. Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor, însă una dintre ele a fost declarată decedată la locul accidentului.

Cealaltă victimă a fost preluată inițial de echipajul SMURD, apoi transferată într-o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean cu medic. Potrivit primelor informații, persoana era conștientă în momentul transportului către spital.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române, circulația rutieră pe DN21 Brăila–Slobozia a fost oprită în urma accidentului.

Brăila

