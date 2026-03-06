search
Vineri, 6 Martie 2026
127 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns pe aeroportul Otopeni. Oana Țoiu: „Numărul celor repatriați a depășit 1.000 de persoane”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un nou zbor de evacuare cu cetățeni români din Orientul Mijlociu a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că 127 de români au fost repatriați din Muscat, prin primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook / MAE
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook / MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că un zbor de evacuare organizat de România din Muscat a ajuns în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, având la bord 127 de cetățeni români.

Potrivit acesteia, este primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă, care a permis repatrierea gratuită atât a românilor, cât și a altor cetățeni europeni.

„Zborul de evacuare din Muscat a ajuns astăzi cu bine pe Otopeni cu 127 de cetățeni români la bord și a fost primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă. A fost astfel asigurat accesul gratuit la repatriere atât cetățenilor români, cât și celor europeni”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, odată cu această operațiune, numărul total al românilor repatriați din Orientul Mijlociu a depășit 1.000 de persoane.

„Cu acest zbor, numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depășit borna de 1.000 de persoane”, a precizat șefa diplomației române.

Ministrul a mulțumit echipelor implicate în operațiunea de repatriere, inclusiv celulei de criză din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României, personalului consular din statele afectate și companiilor aeriene care au operat zboruri în condiții de risc.

„Vreau să mulțumesc pentru efortul susținut pe care l-au făcut în ultimele zile, 24/24, celulei de criză MAE, misiunilor României din țările afectate de bombardamente, echipajelor liniilor aeriene care au ales să zboare în regiune în condiții de pericol și agențiilor de turism care au gestionat zborurile charter de repatriere asistată”, a spus Oana Țoiu.

Oficialul a subliniat că autoritățile române continuă eforturile pentru a aduce în țară și alți români care se află încă în zonele afectate de conflict.

„Mai avem cetățeni minori și adulți care așteaptă să revină în siguranță acasă și continuăm să depunem eforturi pentru asta”, a transmis ministrul.

Potrivit acesteia, autoritățile au activat, acolo unde situația de securitate permite, planuri de transfer terestru către state cu spațiul aerian deschis, de unde românii pot fi repatriați prin curse comerciale sau cu sprijin consular.

„Urmează pregătirea următorului zbor de evacuare pentru cazuri vulnerabile în situații de risc”, a adăugat șefa diplomației române.

În același timp, ministrul le-a recomandat românilor din regiune să folosească, dacă au posibilitatea, zborurile comerciale și să nu aștepte cursele de evacuare organizate de stat.

„Dacă aveți opțiuni pentru zborurile comerciale, vă rugăm să nu așteptați zboruri de evacuare. Acestea sunt excepția și pot acoperi doar o mică parte din totalul cazurilor”, a explicat Oana Țoiu.

Clarificări privind informațiile apărute în spațiul public

Ministrul Afacerilor Externe a făcut și o serie de clarificări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre o minoră care ar fi fost exclusă dintr-un transport organizat pentru evacuare.

Potrivit acesteia, informațiile sunt false, iar zborul de evacuare din Muscat a fost ocupat integral pe locurile alocate României.

„Zborul Muscat–Otopeni care a aterizat azi a fost complet ocupat pe locurile destinate României. Informația că nu existau cazuri alocate la capacitate pentru locurile alocate României a fost o informație falsă”, a precizat ministrul.

De asemenea, aceasta a afirmat că autoritățile nu au primit solicitări oficiale privind cazul minorului despre care s-a vorbit public.

„Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a subliniat că nu există raportări potrivit cărora vreun minor ar fi fost dat jos din autobuze sau din avioanele folosite pentru evacuare.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare”, a declarat aceasta.

În final, șefa diplomației române a transmis că prioritatea autorităților rămâne sprijinirea românilor aflați în zonele de risc și asigurarea unei repatrieri sigure și echitabile.

„Prioritatea noastră rămâne să asigurăm sprijinul echitabil și acces transparent la informații pentru întoarcerea românilor în siguranță”, a conchis Oana Țoiu.

