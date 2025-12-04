Cod portocaliu de vânt puternic anunțat de meteorologi. Vor fi rafale de 70-90 km/h. Județele care intră sub cod galben

Meteorologii au emis joi, 4 decembrie, un cod portocaliu de vânt puternic pentru județul Caraș-Severin și un cod galben pentru mai multe zone, ambele valabile până vineri.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 4 decembrie, ora 16 – 6 decembrie, ora 22, în județul Caraș-Severin, unde este cod portocaliu, vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

În zonele unde este cod galben (o mică parte a Caraș-Severinului, Munții Banatului și zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali), vor fi rafale vor ce depăși temporar 90...110 km/h.

În rest, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri în sud, centru și est, iar sâmbătă îndeosebi în sud-est.

Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.

Potrivit ANM, atunci când este anunțat un cod portocaliu, fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Când este vorba despre un cod galben, fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.