Cod galben de furtuni în zece județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale

Duminică se anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 20:00 în zece județe din țară.

Vor fi averse torențiale, vijelii și grindină, în timp ce canicula persistă în vestul țării. Foto: X/Alex Resel

Atenționarea vizează zone din Carpații Orientali și Meridionali, precum și nord-vestul Moldovei. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, la 25-30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, iar izolat poate cădea grindină cu diametrul de 1-2 centimetri. Județele aflate sub Cod Galben sunt Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Brașov.

Foto: meteoromania.ro

Potrivit ANM, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor manifesta și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei.

Meteorologii recomandă populației precauție, în special în timpul deplasărilor, în zonele afectate de furtuni.

Canicula continuă în unele zone ale țării

ANM a emis o atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate regiuni din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei.

Foto: meteoromania.ro

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Câmpia de Vest. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, și duminică, în regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

După o lună de secetă extremă, România intră sub amenințarea viiturilor

După o perioadă îndelungată de secetă severă, România se confruntă acum cu o schimbare bruscă a vremii, trecând la avertizări de viituri și inundații locale. Luna august a acumulat de aproape șapte ori mai puține precipitații decât media obișnuită. Această tranziție bruscă, explică meteorologii, este cauzată tocmai de uscăciunea extremă a solului, care nu mai poate absorbi cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp.

Vara se prelungește până în septembrie

Septembrie vine cu temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele săptămâni. Vremea va fi mai caldă mai ales în vest, sud-vest, nord și centrul țării.

În prima parte a intervalului, temperaturile vor fi peste normal în mai multe regiuni, iar această tendință se va menține până la jumătatea lunii. Ploile vor fi deficitare în sud și sud-vest, în timp ce în majoritatea zonelor cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, transmite ANM.