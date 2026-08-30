 Cod galben de furtuni în zece județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale | adevarul.ro
search
Duminică, 30 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cod galben de furtuni în zece județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Duminică se anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 20:00 în zece județe din țară.

Vor fi averse torențiale, vijelii și grindină, în timp ce canicula persistă în vestul țării.
Vor fi averse torențiale, vijelii și grindină, în timp ce canicula persistă în vestul țării. Foto: X/Alex Resel

Atenționarea vizează zone din Carpații Orientali și Meridionali, precum și nord-vestul Moldovei. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, la 25-30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, iar izolat poate cădea grindină cu diametrul de 1-2 centimetri. Județele aflate sub Cod Galben sunt Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Brașov.

image
Foto: meteoromania.ro

Potrivit ANM, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor manifesta și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei.

Meteorologii recomandă populației precauție, în special în timpul deplasărilor, în zonele afectate de furtuni.

Canicula continuă în unele zone ale țării 

ANM a emis o atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate regiuni din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei.

image
Foto: meteoromania.ro

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Câmpia de Vest. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, și duminică, în regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

După o lună de secetă extremă, România intră sub amenințarea viiturilor

După o perioadă îndelungată de secetă severă, România se confruntă acum cu o schimbare bruscă a vremii, trecând la avertizări de viituri și inundații locale. Luna august a acumulat de aproape șapte ori mai puține precipitații decât media obișnuită. Această tranziție bruscă, explică meteorologii, este cauzată tocmai de uscăciunea extremă a solului, care nu mai poate absorbi cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp.

Vara se prelungește până în septembrie

Septembrie vine cu temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele săptămâni. Vremea va fi mai caldă mai ales în vest, sud-vest, nord și centrul țării.

În prima parte a intervalului, temperaturile vor fi peste normal în mai multe regiuni, iar această tendință se va menține până la jumătatea lunii. Ploile vor fi deficitare în sud și sud-vest, în timp ce în majoritatea zonelor cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, transmite ANM.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
digi24.ro
image
Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 cm pe unele porțiuni, în Bulgaria. Sectorul unde a scăzut cu 7 cm
stirileprotv.ro
image
Povestea lui Cosmin Pauliuc, tânărul cercetător care a inventat „pielea artificială”. Doctorandul de la Politehnica București revoluționează domeniul bioingineriei
gandul.ro
image
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
mediafax.ro
image
Florin Tănase și Vali Crețu, excluși din lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Motivele deciziei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea lui „Pandelică”, ostașul în armură care apără Bucureștiul de rele. Are o copie „muncitorească” în mahala, lângă Obor. Autor: Alexandru Dimitriu, un mare maestru ornamentalist al României
libertatea.ro
image
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de ajutorul Finlandei în Arctica. Rusia și China, marile amenințări
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Avea un job de vis și o cunoștea toată țara, dar totul s-a schimbat după ce s-a căsătorit + ”Toate marile iubiri au un sfârșit”
digisport.ro
image
Costi Ioniță dă lovitura cu un remake după „Of, viața mea”. Cum sună piesa lansată la zeci de ani după hitul cu Adrian Minune
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Satul în care toţi localnicii folosesc acelaşi Citroen din '96. Se programează pe Telegram
observatornews.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
cancan.ro
image
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci imediat dacă bancomatul îți reține cardul. Când îl mai poți recupera și când trebuie blocat
playtech.ro
image
Gigi Becali și Tase Becali, cele mai tari povești. „Tata mă înjura și spunea: Băi, Giogea, tu o să mori pentru bani! Ne împușcă Ceaușescu pe loc!”
fanatik.ro
image
Cum încearcă România să convingă SUA să păstreze trupe la noi în țară. „Nu vorbim doar de nevoi, ci un lucru esențial la care se uită ei acum este contribuția fiecărui stat aliat”
ziare.com
image
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
digisport.ro
image
Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30-31 august. Zodiile care dau lovitura la final de lună, dar și nativii urmăriți de ghinion în ultimele zile din august
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
click.ro
image
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu

OK! Magazine

image
Ben Affleck, o vară de coșmar. Suferința se vede pe noua lui siluetă: actorul a ajuns piele și os