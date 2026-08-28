Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic. Rafalele ajung la 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 28 august, două avertizări succesive de cod galben pentru intensificări ale vântului. Prima este valabilă pe parcursul zilei de vineri, iar cea de-a doua vizează județul Caraș-Severin și se menține până sâmbătă seară.

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Rafalele ajung la 70 km/h Foto: Shutterstock

Prima avertizare este în vigoare vineri, între orele 10:00 și 20:00. Meteorologii anunță intensificări ale vântului în Dobrogea, în estul Munteniei, în sudul Moldovei și, local, în sudul Banatului, potrivit ANM.

Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar intensificările pot afecta temporar activitățile desfășurate în aer liber. Vântul puternic poate provoca, de asemenea, ruperea unor crengi sau căderea unor arbori izolați și poate produce probleme la rețelele de alimentare cu energie electrică.

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Foto: ANM

O a doua avertizare cod galben intră în vigoare vineri, la ora 20:00, și este valabilă până sâmbătă, 29 august, la ora 18:00.

Aceasta vizează județul Caraș-Severin, unde rafalele vor atinge din nou viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate și în alte zone ale țării, însă la valori mai reduse. În regiunile vestice și nordice, vitezele la rafală vor ajunge, pe arii restrânse, la 40-50 km/h.

Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin Foto: ANM

ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor. Dacă situația o va impune, meteorologii vor emite și avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.